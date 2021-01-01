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Ceren Hindistan’ın Kızı için Açılan Kemoterapi Davasında Karar

Ceren Hindistan’ın Kızı için Açılan Kemoterapi Davasında Karar
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03 Kasım 2021 - 13:40

Ceren Hindistan’ın Kızı için Açılan Kemoterapi Davasında Karar

 

Ceren Hindistan’ın 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya’nın kemoterapi tedavisini reddetmesi üzerine özel hastanenin aile mahkemesinde çocuğu koruma altına alınmasını isteyerek açtığı davada karar çıktı.

Ceren Hindistan’ın 2.5 yaşındaki kızı Arya’nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Hastalığı tespit eden hastane, kemoterapiye başlanması gerektiğini açıklamış, ancak Hindistan’ın çocuğu için tedaviyi reddettiği iddia edilmişti. Bunun üzerine hastane oyuncuya dava açmıştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; davayı kabul eden mahkeme, Ceren Hindistan’ın Mart 2022’ye kadar üç ayda bir çocuğunun sağlık raporunu hastaneye sunmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?
Oyuncu Ceren Hindistan’ın Ümit Aslan ile birlikteliğinden doğan kızı Arya, 2015 yılında dünyaya gelmişti.

2016 yılında yollarını ayıran ikilinin kızlarının, böbrekte rastlanan ve kötü huylu tümör hastalığı taşıdığını öğrenmişti. Ünlü çift hemen tedavi sürecine başlamıştı.

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ASTANE DAVA AÇTI
Ancak Hindistan, kızı Arya’nın kemoterapi tedavisi görmesini istememişti. Bunun üzerine hastane yetkilileri, mahkemeye başvurarak tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etmişti. Ceren Hindistan, sonradan fikir değiştirip kızını başka bir hastanede tedavi ettirdiğini açıklamıştı.

YENİ RAPOR İSTENDİ
Bilirkişi raporunda; altı yaşındaki Arya’nın tedavi edilmemesine rağmen sağlığının kötüye gitmediği ancak ileride sağlık problemi yaşamayacağının garantisi olmadığı bildirildi.

Bunun üzerine hastane yetkilileri, çocuğun tekrar tedavi edilse bile tıbben bir anlam taşımadığını belirtti. Mahkeme, Hindistan’ın kızını tedavi ettirip ettirmediğine dair yeni rapor istedi

 

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