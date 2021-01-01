Facebook’un Gizli Listesi İfşa Oldu

“The Intercept” tarafından yayınlanan habere göre, listede 4 binin üzerinde isim ve grup yer alıyor. Listede nefret suçu, terör ve militarize toplumsal hareketler gibi kategorilere ayrılmış kişi ve kuruluşlar bulunuyor.

Uzun yıllardır, sosyal medyada terör propagandası yapılmasına müsamaha gösterdiği yönünde eleştirilerle karşılaşan kuruluşun, 2012’den itibaren bu şekilde bir liste oluşturduğu öğrenildi. Bu sayede terör ve şiddet içerikli paylaşımları kaldırmayı hedefleyen Facebook’un gizli listesi, eleştiriye de neden oldu.

Haberde, liste nedeniyle bazı toplulukların ayrımcılığa uğradığı öne sürüldü.

Nitekim habere göre listeyi ağırlıklı olarak Ortadoğu, Güney Asya ve Müslüman ülkelerden isim ve gruplar oluşturuyor.