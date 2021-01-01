Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Facebook’un Gizli Listesi İfşa Oldu

Facebook’un Gizli Listesi İfşa Oldu
0 views
14 Ekim 2021 - 17:25
Facebook’un “tehlikeli görülen kişi ve kuruluşlara” dair bir “gizli listesi” bulunduğu ortaya çıkarken, bu liste basına sızdırıldı.

“The Intercept” tarafından yayınlanan habere göre, listede 4 binin üzerinde isim ve grup yer alıyor. Listede nefret suçu, terör ve militarize toplumsal hareketler gibi kategorilere ayrılmış kişi ve kuruluşlar bulunuyor.

Uzun yıllardır, sosyal medyada terör propagandası yapılmasına müsamaha gösterdiği yönünde eleştirilerle karşılaşan kuruluşun, 2012’den itibaren bu şekilde bir liste oluşturduğu öğrenildi. Bu sayede terör ve şiddet içerikli paylaşımları kaldırmayı hedefleyen Facebook’un gizli listesi, eleştiriye de neden oldu.

Haberde, liste nedeniyle bazı toplulukların ayrımcılığa uğradığı öne sürüldü.

Nitekim habere göre listeyi ağırlıklı olarak Ortadoğu, Güney Asya ve Müslüman ülkelerden isim ve gruplar oluşturuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya’da Kaçak Ama “Helal” Otel !Alanya’da Kaçak Ama “Helal” Otel !
Çamlıca’daki Gizli İhalenin Bedeli Ortaya ÇıktıÇamlıca’daki Gizli İhalenin Bedeli Ortaya Çıktı
Korkutan İstanbul Uyarısı !Korkutan İstanbul Uyarısı !
Görevden Atılanlar Yargılanacak mı ?Görevden Atılanlar Yargılanacak mı ?
Financial Times’tan Çarpıcı AnalizFinancial Times’tan Çarpıcı Analiz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Facebook’un Gizli Listesi İfşa Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nerdeyse Birbirlerine Girdiler !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alanya’da Kaçak Ama “Helal” Otel !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çamlıca’daki Gizli İhalenin Bedeli Ortaya Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Korkutan İstanbul Uyarısı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Görevden Atılanlar Yargılanacak mı ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Financial Times’tan Çarpıcı Analiz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeğenini Ezen Halaya Hapis İstemi !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ölüm Nedeni Yürekleri Burktu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Didem’in Üstsüz Pozları Olay Oldu !
SON DAKİKA HABERLERİ
Didem’in Üstsüz Pozları Olay Oldu !Ekim 14, 2021-4:01 pm
Kovid Seks Hayatımızı Bitirdi !Ekim 14, 2021-3:46 pm
Buraya Kadardı !Ekim 14, 2021-3:32 pm
Hazar’ın Sevişme Sahnesi Olay Oldu !Ekim 14, 2021-1:06 pm
Ece Seçkin’den Çocuk Reyonu PozlarıEkim 14, 2021-12:19 pm
Çöl Pozları Yaktı Geçti !Ekim 14, 2021-11:50 am
Bilge Öztürk, Çıtır Sevgilisiyle YakalandıEkim 14, 2021-11:21 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !