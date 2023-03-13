Millet İttifakı’nda liste hesapları… Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşecek mi? Dicle Canova son gelişmeleri aktardı

Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlenmesinin ardından Millet İttifakı’nda liste çalışmaları başladı. Bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu’nun diğer partilerle görüşme trafiği de sürüyor. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova liste çalışmalarında masaya gelen formülleri ve gerçekleşmesi beklenen Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce görüşmesine ilişkin detayları aktardı.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında 6’lı masadaki liste çalışmaları ile gerçekleşmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce görüşmesine ilişkin detayları aktardı…

Cumhurbaşkanı adayı açıklandıktan sonra da listeleri çalışan komisyon 1-2 kez toplandı. 6’lı yapılan bu toplantıların dışında ikili çalışmalar var İYİ Parti ile CHP arasında. CHP ile DEVA, Gelecek, SP,DP arasında. İYİ Parti’deki genel hava bu kez Türkiye genelinde çoğunlukla kendi adayını gösterme yönünde. Az sayıda yerde işbirliği olabilir deniyor, kıl payı kritik iller bunlar. Oralarda CHP ile ortak aday formülü devrede çalışılıyor. Bunun dışında İYİ Parti’den henüz diğer partileri listesinden gösterebileceğine dair bir sinyal yok. Daha çok CHP ile diğer partiler görüşüyor. Bugün İYİ Parti’de de genel idare kurulu toplantısı var. Orada da bazı değerlendirmeler olacak. Genel idare kurulunda ayrıca aday adaylığı başvuru süreci ele alınacak ücret belirlenecek.

İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK FORMÜLÜ

İttifak içinde ittifak formülü Saadet Partisi’nin açıklaması ile gündeme geldi. CHP ve İYİ Parti’de bu üç partinin vereceği bir karar deniyor.

DEVA, GELECEK, SAADET BAZI BÖLGELERDE BİRLİKTELİK SAĞLAYABİLİR

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi muhafazakar seçmene hitap etmek için bazı bölgelerde birliktelik sağlayabilir bakışı var. Mesela İYİ Parti ile CHP’nin ayrı ayrı adaylarını çıkardığı bazı kritik yerlerde yapabilirler deniyor. Bu neyi sağlayacak? AK Parti’ye tepkili muhafazakar seçmeni çekmek, Güneydoğu’da bilhassa muhafazakar Kürt seçmeni kazanmak. Bu ittifakın alma ihtimali yüksek olan yerler var. Bunlar tespit edildi. Güneydoğu dışında İstanbul’da 3. bölge gibi AK Parti’ye oy veren Kürt seçmenin olduğu yerler.

KILIÇDAROĞLU’NUN DİĞER PARTİLERLE GÖRÜŞMELERİ

Diğer yandan sol seçmen için de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşmeleri önemli olacak. İlk olarak İşçi Partisi ve Sol Parti’ye gitmişti. Şimdi sırada başta HDP olmak üzere diğer oy oranı küçük sol partiler var. Mustafa Sarıgül ile de görüşmesi bekleniyor ancak henüz bir randevu talebi olmadığını öğrendim.

KILIÇDAROĞLU, MUHARREM İNCE İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Burada kritik olan Muharrem İnce ile bir araya gelip gelmeyeceği. Kılıçdaroğlu’nu aradığı için görüşme olabileceği söyleniyordu. Muharrem İnce hafta sonu partisinde ön seçim yaptı ve cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. “CHP’de oylar bölünür mü?” gibi endişeler var.

Henüz net bir randevu var mı yok mu, açıkçası bilgi alamadım. Çok gizli tutulan bir süreç var, onu anlıyoruz. Bazı CHP’li milletvekillerinin attığı tweet’ler var ‘Muharrem İnce muhakkak Kılıçdaroğlu’na destek vermeli, bu sağlanmalı’ mesajları var. Bunları da dikkate alırsak Muharrem İnce’yle muhakkak bir görüşme yapılacağını ifade edebilirim.

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