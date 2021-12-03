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Evli sporcu güzel spikeri Rahat Bırakmıyor

Evli sporcu güzel spikeri Rahat Bırakmıyor
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03 Aralık 2021 - 15:53

Evli sporcu güzel spikeri Rahat Bırakmıyor

Beşiktaş Fenerbahçe transfer olan Arjantinli  Jose sosa  Güzel sunucunun peşini bırakmıyor

Kanal D , Cnn türk , ulusal Tv  en 9 son uçankuş görev yapan eski spor spikeri şimdi magazin sunan Figen Civan evinin önünde adet ta yatıyor ünlü sunucu mücevherler pahalı hediyeler her gün evine güller gönderen Fenerbahçeli  jose sosa  ünlü sunucuyu çileden çıkarmış gönderilen  hediyeleri geri gönderen ünlü sunucu  rahatsız olduğunu belirtiyormuş fakat evli olan Arjantinli futbolcu  her akşam sunucunun evinde önünde arabasın oturup mesajlar atıyormuş.

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