Evli sporcu güzel spikeri Rahat Bırakmıyor

Beşiktaş Fenerbahçe transfer olan Arjantinli Jose sosa Güzel sunucunun peşini bırakmıyor

Kanal D , Cnn türk , ulusal Tv en 9 son uçankuş görev yapan eski spor spikeri şimdi magazin sunan Figen Civan evinin önünde adet ta yatıyor ünlü sunucu mücevherler pahalı hediyeler her gün evine güller gönderen Fenerbahçeli jose sosa ünlü sunucuyu çileden çıkarmış gönderilen hediyeleri geri gönderen ünlü sunucu rahatsız olduğunu belirtiyormuş fakat evli olan Arjantinli futbolcu her akşam sunucunun evinde önünde arabasın oturup mesajlar atıyormuş.