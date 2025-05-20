EUROVISION’DA İSTANBUL GÖRSELİ TEPKİ TOPLADI

Türkiye, 2013 yılından bu yana Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmıyor. Yarışmanın bu yılki finali 11 Mayıs 2024 tarihinde İsveç’in Malmö kentinde gerçekleşti. Avusturya’nın kazandığı final gecesi ise Türkiye’de farklı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Eurovision’un tanıtım videolarından birinde İstanbul’un boğaz manzarasının “bulanık ve kahverengi” bir şekilde gösterilmesi, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

2013’ten bu yana Eurovision’a mesafeli duran Türkiye, yarışmanın oy verme sistemini adaletsiz bulduğunu açıklayarak yarışmadan çekilmişti. O günden bu yana TRT, katılım kararını yeniden değerlendirse de somut bir geri dönüş yaşanmadı. Ancak Türkiye’de her yıl milyonlarca kişi, yarışmayı takip etmeye devam ediyor.

Bu yılki yarışmayı kazanan Avusturya olurken, Türkiye’deki bazı sosyal medya kullanıcıları yarışmanın taraflı yapısını yeniden gündeme taşıdı. Ancak asıl tartışma, Eurovision’un resmi hesaplarından yayımlanan bir tanıtım videosundaki İstanbul görüntüsünden kaynaklandı.

KAHVERENGİ BOĞAZ TEPKİ TOPLADI

“Türkiye Today” adlı medya kuruluşunun X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, Eurovision tarafından yayınlanan tanıtım videosunda İstanbul Boğazı’nın gerçek dışı bir şekilde, neredeyse çamur renginde gösterildiği belirtildi. Görselin özellikle dijital olarak manipüle edildiği iddia edilirken, bu durumun Türkiye’ye yönelik kasıtlı bir algı operasyonunun parçası olabileceği öne sürüldü.

Kullanıcılar ise tepkilerini “Bu İstanbul değil, bu bir karalama!” diyerek dile getirdi. Bazı yorumlarda Eurovision’un yalnızca politik değil, kültürel olarak da önyargılı davrandığı vurgulandı.

EUROVISION’DA TÜRKİYE’NİN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLİYOR MU?

Türkiye’nin Eurovision’a dönmemesi, yalnızca Türk izleyicilerini değil, yarışmanın eski hayranlarını da üzüyor. Sertab Erener’in 2003 yılında kazandığı birincilik hâlâ unutulmazken, Türkiye’nin sahnede olmayışı Avrupa müzik sahnesindeki kültürel temsiliyetin eksikliği olarak görülüyor. Özellikle Azerbaycan gibi Türkiye’ye kültürel olarak yakın ülkelerle olan sinerjinin kaybı, Türkiye’nin geri dönüş çağrılarını daha da anlamlı kılıyor.

SİYASETİN GÖLGESİNDE SANAT

Eurovision yıllardır sadece müzik değil, siyasi mesajların ve diplomatik ilişkilerin de konuşulduğu bir arena haline geldi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına rağmen yarışmada yer alması ve bazı ülkelerin buna karşı protestolar düzenlemesi, etkinliğin tarafsızlığına yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye’nin Eurovision’a olan mesafesi, artık sadece oy sistemiyle değil, kültürel temsildeki sorunlarla da ilişkilendiriliyor. İstanbul’un karartılmış bir versiyonla gösterilmesi ise bu kopukluğun altını çizen sembollerden biri oldu.

https://www.odatv.com/guncel/eurovisionda-tartisma-yaratan-istanbul-videosu-120098838