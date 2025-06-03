Erdoğan’dan Putin, Zelensky ve Trump İçin İstanbul Daveti

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için liderleri İstanbul veya Ankara’da bir araya getirme arzusunu dile getirdi.

“İstanbul veya Ankara’da Tarihi Zirve Gerçekleşebilir”

“Türkiye, Sürdürülebilir Barış İçin Çaba İçinde”

Suriye, Aile Politikaları ve Ekonomi Başlıkları

Suriye Politikası: Türkiye, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını, istikrarın tüm bölgeye katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını, istikrarın tüm bölgeye katkı sağlayacağını belirtti. Aile Yılı: 2025 yılı “Aile Yılı” ilan edildi. Önümüzdeki 10 yılda aile yapısını korumaya yönelik politikalar hayata geçirilecek.

2025 yılı “Aile Yılı” ilan edildi. Önümüzdeki 10 yılda aile yapısını korumaya yönelik politikalar hayata geçirilecek. Ekonomi: Mayıs 2025 ihracatı 24,8 milyar dolar ile rekor kırdı. Hizmetler ihracatının 116,4 milyar doları bulması bekleniyor. Emeklilere toplam 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda, Türkiye’ninaçısından kritik bir pozisyonda olduğunu vurguladı. Erdoğan,istediğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim en büyük arzum; Putin, Zelensky ve eğer kabul ederlerse Trump’ı İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek” dedi. Erdoğan, bu öneri doğrultusunda diplomatik girişimlerin en kısa sürede başlayacağını ifade etti.Erdoğan, İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna heyetlerinin ikinci görüşmesinin son derece yapıcı geçtiğini, esir takaslarında ilerleme sağlandığını ve insani iade süreçlerinin sürdüğünü söyledi.Türkiye’nin savaşın başından beri adil ve ilkeli tutumuyla güven kazandığını belirten Erdoğan,ifadelerini kullandı.