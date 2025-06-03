Erdoğan’dan Putin, Zelensky ve Trump İçin İstanbul Daveti

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için liderleri İstanbul veya Ankara’da bir araya getirme arzusunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin barış diplomasisi
açısından kritik bir pozisyonda olduğunu vurguladı. Erdoğan, Vladimir Putin, Volodimir Zelensky ve Donald Trump’ı aynı masada buluşturmak
istediğini açıkladı.
“İstanbul veya Ankara’da Tarihi Zirve Gerçekleşebilir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim en büyük arzum; Putin, Zelensky ve eğer kabul ederlerse Trump’ı İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek” dedi. Erdoğan, bu öneri doğrultusunda diplomatik girişimlerin en kısa sürede başlayacağını ifade etti.Erdoğan, İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna heyetlerinin ikinci görüşmesinin son derece yapıcı geçtiğini, esir takaslarında ilerleme sağlandığını ve insani iade süreçlerinin sürdüğünü söyledi.
“Türkiye, Sürdürülebilir Barış İçin Çaba İçinde”
Türkiye’nin savaşın başından beri adil ve ilkeli tutumuyla güven kazandığını belirten Erdoğan, “Her iki tarafın da kabul edeceği sürdürülebilir bir barışın tesisi için çalışıyoruz”
ifadelerini kullandı.
Suriye, Aile Politikaları ve Ekonomi Başlıkları
- Suriye Politikası: Türkiye, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını, istikrarın tüm bölgeye katkı sağlayacağını belirtti.
- Aile Yılı: 2025 yılı “Aile Yılı” ilan edildi. Önümüzdeki 10 yılda aile yapısını korumaya yönelik politikalar hayata geçirilecek.
- Ekonomi: Mayıs 2025 ihracatı 24,8 milyar dolar ile rekor kırdı. Hizmetler ihracatının 116,4 milyar doları bulması bekleniyor. Emeklilere toplam 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödendi.