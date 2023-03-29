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Kılıçdaroğlu ile İnce uzlaşacak mı?

Kılıçdaroğlu ile İnce uzlaşacak mı?
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29 Mart 2023 - 13:43

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi bugün saat 17.00’de ziyaret edecek. Peki Kılıçdaroğlu, İnce’ye ne teklif edecek, İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilecek mi? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında son kulis bilgilerini aktardı. Canova, “Toplantı öncesi arka kapı diplomasisi oldu ama ‘Toplantıdan sonraki 48 saat çok daha önemli’ deniyor” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Muharrem İnce’in görüşmesi bugün. Peki Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesindenbeklenti ne? Kılıçdaroğlu, İnce’ye ne teklif edecek? İnce çekilecek mi?

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında son kulis bilgilerini aktardı…

“Kılıçdaroğlu ne teklif edecek? En çok merak edilen bu ama o görüşmede kim kime ne teklif edecek hemen hızlıca bir çekilme kararı mı alınacaktan öte belki sonrasındaki 48 saat önemli olacak. Sabah saatlerinde yaptığım temaslardan elde ettiğim sonuç bu. Bu önümüzdeki 48 saat içerisinde süreç şekillenecek gibi duruyor.

Ama önce şunu söyleyeyim Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra tüm siyasi partileri ziyaret etme kararı almıştı. Memleket Partisi de bunlar arasındaydı. Sadece zamanlama önemliydi, henüz takvimlendirme yapılmamıştı. Bunun içinde aslında kendisine özel yaptırdığı bir anketin sonucunu bekliyordu. Muharrem İnce’nin gerçek gücünü görerek o görüşmeye girmek istiyordu. Ama 31 Mart’ta cumhurbaşkanlığı adaylıkları YSK tarafından kesinleştirileceği ve 1 Nisan’da da pusuladaki yerleri belirleneceği için o süreçten sonra bir çekilme kararı olsa bile pusulada yer alma riskinden dolayı CHP’li hukukçuların da Kılıçdaroğlu üzerinde etkili olmasıyla görüşme bugüne çekildi.

Bu görüşmeye Kılıçdaroğlu 4 parti kurmayıyla birlikte gidecek. Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Özgür Özel ve Engin Özkoç yanında olacak. Saat 14.00’te önce MYK’sını topluyor, orada bir değerlendirme yapılacak. Ve sonrasında saat 17.00’de Memleket Partisi’ne gidecek.

Dediğim gibi ‘toplantının hangi atmosferde gerçekleşeceği çok daha önemli olacak’ mesajları veriliyor. Hem Memleket Partisi hem CHP’den yansıyacak havada kritik önemde olacak bunun da altını çizeyim. Toplantı öncesi arka kapı diplomasisi oldu, bu bilgiyi vereyim. 48 saat sonrası çok kıymetli bunun da bir kez daha altını çizeyim.

“UZLAŞMA OLURSA BİR BİRLEŞMEYE DOĞRU GİDİLECEK”

CHP cephesinden edindiği izlenime göre, eğer liderler anlaşırsa kurmayları hızlı bir çalışmayla 48 saat içerisinde yeni bir iş birliği, uzlaşma, hatta belki birleşme noktasında gayret sarf edilebilir deniyor. Bu mesajlar veriliyor görüşme öncesi. Bu uzlaşma sağlanırsa Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylıklarının kesinleşeceği 31 Mart’tan önce adaylıktan çekilmesi söz konusu olabilir. Bugün her iki lider birbirlerini dinleyecek. Arka kapı diplomasisinde aşağı yukarı bir çerçeve çıkmış gibi görünüyor.

Kılıçdaroğlu’nun kafasında da elbette bir teklif var deniyor. Muharrem İnce ne önerecek, ne söyleyecek? Bunu da dinleyip ona göre şekillenecektir deniyor.Ama görünen o ki uzlaşma sağlanırsa CHP ve Memleket Partisi arasında bir birleşme ihtimali de gündeme gelebilir.

“48 SAAT ÇOK ÖNEMLİ OLACAK”

Günlerdir hem Kılıçdaroğlu’na hem Muharrem İnce’ye telkinde bulunanlar var. Çok sayıda aracının uzlaştırma talebiyle gittiği biliniyor. Muharrem İnce’ye de zaten açıktan gerek sosyal medya üzerinden gerek medya üzerinden çağrılar yapılıyor, belli bir kesim tarafından. Cumhur İttifakı’nın karşısında bir olumsuzluğa yol açacak davranışlarda bulunmayın deniyor her iki tarafa da. Böylesi bir ortada giriyorlar o görüşmeye. Kılıçdaroğlu’nun İnce’ye 4 adaylı tabloda seçimin ikinci tura kalma ihtimalinden söz edip bunun riskler barındırdığını anlatması, ‘Güç birliğine gidersek 1. turda kazanabiliriz’ demesi de bekleniyor. Dediğim gibi görüşme sonrası o 48 saat çok önemli olacak. İki lider anlaşırsa kurmaylar bir araya gelip çok hızlı bir şekilde o anlaşılan çerçevede iş birliğini ve birleşmeyi sağlayacaklar gibi görünüyor.”

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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