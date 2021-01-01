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Aleyna Tilki’nin annesinden Işın Karaca’ya yanıt

Aleyna Tilki’nin annesinden Işın Karaca’ya yanıt
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29 Aralık 2021 - 13:48

Aleyna Tilki’nin annesinden Işın Karaca’ya yanıt

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Aleyna Tilki için, “Allah’ım sen kimseyi evladının cehaleti ile sınama!” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından anne Havva Öztel konuştu.

Aleyna Tilki'nin annesinden Işın Karaca'ya yanıt

Habertürk’ten Aytekin Teker’in haberine göre genç popçu Aleyna Tilki, geçtiğimiz hafta Haldun Demirhisar ile iki kez görüntülenince aşk dedikoduları çıkmıştı.

Tilki, “Aşk haberleri doğru değil, zaten hepinize gereken açıklamayı yapacağım.  Ama dediğiniz bir durum yok, hepsini konuşacağız” demişti.

“ALLAH’IM KİMSEYİ EVLADININ CEHALETİYLE SINAMA”

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Aleyna Tilki’nin röportajını izlediği sırada ise ağır sözler kullandı.

Karaca, sosyal medya hesabından, “Susayım diyorum! Sonra ekrandaki kız çocuğunun zavallılığını görünce utançtan içim çekiliyor! Allah’ım sen kimseyi evladının cehaleti ile sınama!” mesajını paylaştı.

Karaca’nın bu açıklamasının ardından gözler Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’e çevirildi.

“O DA BİR ANNE”

Öztel, yaptığı açıklamada, “Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece o da bir anne bunu dile getiriyorum” ifadelerini kullandı.

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