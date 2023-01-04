Eski şampiyon Turabi “Survivor’a gitmeyin” dedi!

“Survivor 2023 yarışmacıları, Survivor hayatlarını kolaylaştırmak istiyorlarsa beni dinlesinler! Sakın gitmesinler! Eğer açlığa, sivrisineklere, uykusuz ve aç geçecek gecelere, aile ve arkadaş özlemine, sert tahtada aylarca yatmaya, yüzünü bile görmek istemediğin kişilerle aynı adada kalmaya, konsey stresine ve bunlar gibi daha onlarca zorluğa dayanamayacaklarsa sakın ha sakın gitmesinler.