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Eski şampiyon Turabi “Survivor’a gitmeyin” dedi!

Eski şampiyon Turabi “Survivor’a gitmeyin” dedi!
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04 Ocak 2023 - 14:57
Daha önce iki kere Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından Survivor 2023 yarışmacılarına seslenerek “Sakın gitmeyin” diye uyarıda bulundu. Çamkıran’a ilk destek son katıldığı Survivor’a tepki gösteren Nagihan Karadere’den geldi.

Sosyal medya heabından yaptığı müstehcen paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, bu sefer de Survivor 2023 yarışmacılarına seslendi.

Eski şampiyon Turabi "Survivor'a gitmeyin" dedi! Bir destek de güzel yarışmacıdan geldi - Sayfa 2

“ZORLUKLARA DAYANAMAYACAKSINIZ GİTMEYİN”

Daha önce iki kez Survivor’da şampiyon olan Turabi Çamkıran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yeni sezon yarışmacılarına şu şekilde seslendi:

Eski şampiyon Turabi "Survivor'a gitmeyin" dedi! Bir destek de güzel yarışmacıdan geldi - Sayfa 3

“Survivor 2023 yarışmacıları, Survivor hayatlarını kolaylaştırmak istiyorlarsa beni dinlesinler! Sakın gitmesinler! Eğer açlığa, sivrisineklere, uykusuz ve aç geçecek gecelere, aile ve arkadaş özlemine, sert tahtada aylarca yatmaya, yüzünü bile görmek istemediğin kişilerle aynı adada kalmaya, konsey stresine ve bunlar gibi daha onlarca zorluğa dayanamayacaklarsa sakın ha sakın gitmesinler.

Eski şampiyon Turabi "Survivor'a gitmeyin" dedi! Bir destek de güzel yarışmacıdan geldi - Sayfa 4

Sevgili yeni Survivor kardeşlerim, aklınızın bile alamayacağı açlıkla ve zorlukla karşılaşacaksınız. Şimdilik içinizden ‘Ben dayanırım, ben ne zorluklar, açlıklar gördüm!’ diyeceksiniz. İlk haftadan sonra ‘Ben nereye düştüm!’ diye düşüneceksiniz. Kazasız belasız hepimize güzel bir sezon dilerim.”

Eski şampiyon Turabi "Survivor'a gitmeyin" dedi! Bir destek de güzel yarışmacıdan geldi - Sayfa 5

NAGİHAN KARADERE’DEN DESTEK

Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olduğu dönemde Survivor’da yarışan ve elendikten sonra Acun Ilıcalı ile ters düştüğü iddia edilen Nagihan Karadere’den geldi.

Eski şampiyon Turabi "Survivor'a gitmeyin" dedi! Bir destek de güzel yarışmacıdan geldi - Sayfa 6

Turabi’nin paylaşımına yorum yapan Karadere, “Aynen öyle canım benim” dedi.

Eski şampiyon Turabi "Survivor'a gitmeyin" dedi! Bir destek de güzel yarışmacıdan geldi - Sayfa 7
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