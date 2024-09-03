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Narin’in amcasının ifadesi ortaya çıktı!

Narin’in amcasının ifadesi ortaya çıktı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Eylül 2024 - 18:06
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’a ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası S. G., bugün Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edildi. Tutuklanan o amcanın ifadesi ortaya çıktı.

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