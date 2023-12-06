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Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp! Maganda dehşetini yaşadılar

Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp! Maganda dehşetini yaşadılar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Aralık 2023 - 16:09

Milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte ilerledikleri sırada bir grup magandanın saldırısına uğradı. Magandalar olay yerinden kaçarken Oktay Derelioğlu ameliyata alındı. Polis o şahısların peşine düştü.

Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp! Maganda dehşetini yaşadılar - Sayfa 1

Ünlü futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte ilerledikleri sırada bir grup magandanın saldırısına uğradı.

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Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp! Maganda dehşetini yaşadılar - Sayfa 2

Olay 5 Aralık günü saat 16:30 sıralarında Kadıköy’de meydana geldi.

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Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp! Maganda dehşetini yaşadılar - Sayfa 3

Oktay Derelioğlu’nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı.

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Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp! Maganda dehşetini yaşadılar - Sayfa 4

FUTBOLCU VE EŞİNİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

İsimlerinin Zekai K., ve Nurettin K., olduğu belirlenen magandalar ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı.

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Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp! Maganda dehşetini yaşadılar - Sayfa 5

Neye uğradığını şaşıran Oktay ve Başak Derelioğlu çifti saldırganları yatıştırmaya çalışsa da magandalar çifti darp etmeye devam etti.

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Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp! Maganda dehşetini yaşadılar - Sayfa 6

Aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Oktay Derelioğlu’nu kurtarmaya çalışan Başak Derelioğlu çevreden geçen vatandaşlardan yardım istedi.

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Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp! Maganda dehşetini yaşadılar - Sayfa 7

SALDIRI SONRASI KOLU YERİNDEN ÇIKTI

Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine iki maganda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri ünlü futbolcuyu hastaneye kaldırdı.

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Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp! Maganda dehşetini yaşadılar - Sayfa 8

 İlk yapılan müdahalede futbolcunun kolunun yerinden çıktığı ve çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Oktay Derelioğlu hastanede ameliyata alınırken, Başak Derelioğlu ise aldığı darp raporu sonrası karakolda ifade verdi.

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Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp! Maganda dehşetini yaşadılar - Sayfa 9

Saldırı sonrası hastanede çeşitli operasyonlar geçirdiğini belirten Oktay Derelioğlu saldırganların cezalandırılmasını talep etti.

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Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp! Maganda dehşetini yaşadılar - Sayfa 10
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