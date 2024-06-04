AYM’den flaş karar: Cumhurbaşkanı’nın Rektör atama yetkisi Anayasa’ya aykırı

AYM tarafından alınan son karar gündem oldu. Üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına dair KHK ve yasa hükmü iptal edildi. AYM, 703 sayılı KHK’nın bazı maddelerinin iptali yönünde karar hükmetti.

AYM’nin aldığı flaş karara gerekçe olarak ise rektör atama yetkisinin sadece Cumhurbaşkanı’na verildiği ve rektör atanması için herhangi bir nitelik aranmadığı, bundan sebeple yöneticisi direkt olarak Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektörün özerkliğinden söz edilemeyeceği belirtildi.

“KHK İLE DÜZENLENEMEYECEK YASAL”

AYM’nin verdiği gerekçeli kararda, Anayasa’da yer alan kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerildiğinden dolayı, Anayasa’nın mülga 91. Maddesi uyarıca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda olduğu belirtildi.

12 AY SONRA DEVREYE GİRECEK

Yapılan açıklamada iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 12 ay sonra yürürlüğe girmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

“İptal edilmeleri nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu maddelere, fıkralara, bentlere, ibarelere ve kısma ilişkin iptal hükümlerinin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak on iki ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür”