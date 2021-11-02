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Ünlü Astrolog Michaleya; Bella Ve Hadid’den(SOS) telefonu!

Ünlü Astrolog Michaleya; Bella Ve Hadid’den(SOS) telefonu!
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08 Kasım 2021 - 18:20

Ünlü Astrolog Michaela; Bella Ve Hadid’den(SOS) telefonu!

Bildiğiniz üzere ünlü top model Gigi Hadid’in annesi ve sevgilisi arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Zayn Malik ;Gigi’nin annesi Yolanda’ya fiziksel şiddet uygulamıştır! Bu durum Gigi’nin kız kardeşi ünlü top model Bella Hadid’in canını çok sıktı. Daha önce ünlü medyum Michaela’yla kapadokya’da  tanışan Bella acil durum ilan edip; ünlü astroloğu aradı!”Michaela sana çok ihtiyacımız var, Zayn hem anneme hem de ablam Gigi’ye karşı çok kaba ve Gigi’ye karşı çok kaba ve şiddet uyguluyor. Gigi ayrılmak istiyor ama Zayn bırakmıyor; bu adamın annemi ve ablamı öldürmesini istemiyorum.Lütfen bu adamı ailemizden uzaklaştırır mısın ?”diye yardım istediği öğrenildi.

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