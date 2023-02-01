Alec Baldwin hakkında skandal iddialar!

Rust isimli filmin çekimleri sırasında elindeki silahıyla ateş ederek 42 yaşındaki set çalışanı Halyna Hutchins’in ölümüne sebep olan ve diğer set çalışanlarını da yaralayan Alec Baldwin hakkında ABD’li savcılardan yeni açıklamalar geldi.
Savcılar, sette görüntü yönetmeni olarak çalışan Hutchins’in ölümüne sebep olan olaydan önce Baldwin’in ateşli silah eğitimi sırasında telefonla konuştuğunu açıkladı.
Santa Fe bölge savcılığı, Baldwin’in “sorumsuz ve pervasız” davrandığını da duyurdu. Baldwin’e resmen “kasıtsız insan öldürme” suçlaması da yöneltildi.
Öte yandan yapılan açıklamada, ateşli silah eğitimi sırasında Baldwin’in dikkatinin dağınık olduğu ve eğitimi tam konsantre olarak takip etmediği de öne sürüldü.
Savcılıktan yapılan açıklamada Baldwin’in sette tetiği çekmeden önce iki kez güvenlik denemesi yapması gerektiği de belirtilirken bunu da yapmadığı kaydedildi.
Baldwin ile birlikte silah eğitmeni Hannah Gutierrez-Reed’e de suçlama yöneltildi.
Eğer suçlu bulunurlarsa ikisinin de 5 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.