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Alec Baldwin hakkında skandal iddialar!

Alec Baldwin hakkında skandal iddialar!
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01 Şubat 2023 - 15:11
2021’de aynı zamanda yapımcısı da olduğu Rust isimli filmin çekimleri sırasında ateşlediği silah ile bir set çalışanının ölümüne sebep olan Alec Baldwin hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Rust isimli filmin çekimleri sırasında elindeki silahıyla ateş ederek 42 yaşındaki set çalışanı Halyna Hutchins’in ölümüne sebep olan ve diğer set çalışanlarını da yaralayan Alec Baldwin hakkında ABD’li savcılardan yeni açıklamalar geldi.

Set çalışanını öldüren Alec Baldwin hakkında skandal iddialar ortaya çıktı - Sayfa 2

Savcılar, sette görüntü yönetmeni olarak çalışan Hutchins’in ölümüne sebep olan olaydan önce Baldwin’in ateşli silah eğitimi sırasında telefonla konuştuğunu açıkladı.

Set çalışanını öldüren Alec Baldwin hakkında skandal iddialar ortaya çıktı - Sayfa 3

Santa Fe bölge savcılığı, Baldwin’in “sorumsuz ve pervasız” davrandığını da duyurdu. Baldwin’e resmen “kasıtsız insan öldürme” suçlaması da yöneltildi.

Set çalışanını öldüren Alec Baldwin hakkında skandal iddialar ortaya çıktı - Sayfa 4

Öte yandan yapılan açıklamada, ateşli silah eğitimi sırasında Baldwin’in dikkatinin dağınık olduğu ve eğitimi tam konsantre olarak takip etmediği de öne sürüldü.

Set çalışanını öldüren Alec Baldwin hakkında skandal iddialar ortaya çıktı - Sayfa 5

Savcılıktan yapılan açıklamada Baldwin’in sette tetiği çekmeden önce iki kez güvenlik denemesi yapması gerektiği de belirtilirken bunu da yapmadığı kaydedildi.

Set çalışanını öldüren Alec Baldwin hakkında skandal iddialar ortaya çıktı - Sayfa 6

Baldwin ile birlikte silah eğitmeni Hannah Gutierrez-Reed’e de suçlama yöneltildi.

Set çalışanını öldüren Alec Baldwin hakkında skandal iddialar ortaya çıktı - Sayfa 7

Eğer suçlu bulunurlarsa ikisinin de 5 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

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