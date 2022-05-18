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Eski eşi bombayı patlattı! “Beste hamile ama Evren’in çocuğu olmuyor”

Eski eşi bombayı patlattı! “Beste hamile ama Evren’in çocuğu olmuyor”
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18 Mayıs 2022 - 15:38
Usta sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, iki aydır aşk yaşadığı Evren Bölek’ten evlilik teklifi aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyen Bölek’in eski eşi Ece Taşkın, katıldığı canlı yayında “Beste Hanım 4 haftalık hamile ama eski eşim Evren’in çocuğu olmuyor” dedi. Bölek’in maddi durumunun kötü olduğunu da belirten Taşkın, Açar’ı dikkatli olması konusunda uyardı.

2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan’ın 48 yaşındaki kızı Beste Açar, geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrıldı. Sıkıntılı bir ayrılık sürecinden geçen Açar, 2 aydır Evren Bölek ile aşk yaşıyor. 2 gün önce sevgilisinden evlilik teklifi alan Açar, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı.

“EŞİMİ BAŞKA BİR KADINLA BİRLİKTELİK YAŞARKEN DUYDUM”
Eski eşinin Beste Açar’a evlilik teklifi etmesinin ardından TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Taşkın, “Evren Bey’e duygusal olarak bir şey hissetmiyorum ama bana da aynı şekilde evlilik teklifi etmesine çok şaşırdım. Evren evlilik teklifi ederken bana da böyle cümleler kurmuştu ama sonradan değişti. Evliliğimizde Beste Hanım’ın etkisinin olup olmadığını bilmiyorum. Ben 8 Şubat’ta aldatıldığımı öğrendim 9 Şubat’ta Evren’e evden gitmesini söyledim. Telefonda başka bir kadınla olan beraberliklerini dinledim. Evren yeni açacağı mekan için dışarıdaydı birkaç kez aradım telefonu meşgule attı sonra telefonu açılınca başka bir kadınla birliktelik yaşarken seslerini duydum. Tam 48 saniye. Kadının kim olduğunu bilmiyorum. Biz 9 Şubat’ta ayrıldık, Beste Hanım da sevgilisiyle 10 Şubat’ta ayrılmış. O süreçte beraber olup olmadıklarını bilmiyorum.

“BESTE AÇAR 4 HAFTALIK HAMİLE AMA EVREN’İN ÇOCUĞU OLMUYOR”
“Beste Açar’a sahte yüzük takmış olabilir. Evren Bey’in maddi durumunun iyi olmadığını biliyorum eğer iyiyse bana olan borcunu ödesin. Bana yaklaşık 400 bin TL borcu var. Evren Bey’in hayatına Beste Hanım girince benimle iletişimi kesti. Karnındaki çocuğun babasıyla bir evlilik planı yapıyorsa önce benim borcumu sıfırlasınlar sonra evlilik yoluna girsinler. Beste Hanım, Evren Bey’den 4 haftalık hamile. Ben de magazinden öğrendim sonra teyit ettim. Ben 5 senelik evliliğimde Evren Bey’deki bir sıkıntıdan dolayı hamile kalamadım. Evren yakınlarımıza ‘biç çocuk istiyoruz ama olmuyor’ diyordu. 26 Nisan’da benim boşanma davam gerçekleşti. Beste uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisinin 100 metre yakınındaki otelde iki kişilik rezervasyon yaptırmış. Evren Bey’in maddi durumu iyi değil Beste Hanım dikkat etsin.”

Bu iddiaların ardından Beste Açar ve Evren Bölek’in avukatı yazılı bir açıklama yaparak, bu iddiaları yalanladı.

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