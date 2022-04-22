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Erdoğan Açıkladı: 3 Şehidimiz Var

Erdoğan Açıkladı: 3 Şehidimiz Var
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22 Nisan 2022 - 14:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe Kilit Harekatında 45 teröristin öldürüldüğünü, 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Pençe Kilit Harekatında 45 teröristin öldürüldüğünü, 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Erdoğan’ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

“Kuzey Irak’taki harekat şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına geliyor. Şu anda son çırpınışlar. Kandil’den gelen talimatları yerine getirme gayretleri içindeler. Öldürülenlerin sayısı 45’i buldu. 3 şehidimiz var. Bütün mağara ve inlere girmeye devam ediliyor. Bu temizlik harekatı bitene kadar devam edecek.

Operasyonda komandolarımız çok büyük başarılar elde ettiler. İnlerde, mağaralarda birçok mühimmat ele geçirildi. Bunların temizliği devam ediyor. Oralarda kayba girmeden en az kayıpla bu mağaraların temizliği gerçekleşmesi gerekiyor. Komuta kademesi ve komandolarımız bu temizlik harekatını devam ettiriyorlar.

Rusya-Ukrayna görüşmeleri: Sonuç olumlu ama istediğimiz gibi değil. Daha iyi olacak. Ümitsiz değiliz. Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile bugün-yarın yeni görüşme planladık. İstanbul’daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz.”

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