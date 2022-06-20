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CHP’yi karıştıracak Ekrem İmamoğlu kulisi! ‘Kollar sıvandı, ekipler kuruldu…’

CHP’yi karıştıracak Ekrem İmamoğlu kulisi! ‘Kollar sıvandı, ekipler kuruldu…’
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20 Haziran 2022 - 15:33

Şebnem Bursalı bugünkü yazısında altılı masa ve CHP içinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden devam eden ‘mücadeleleri’ kaleme aldı ve çarpıcı iddialarda bulundu.

Sabah yazarı Şebnem Bursalı, bugünkü köşesinde CHP ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. “Adaylık yarışında devre dışı kaldığı konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da hâlâ oyunun içinde olmakta ısrarlı, kararlı ve hatta bunun için çalışmalara son sürat devam ettiğini öğreniyoruz” diyen Bursalı, devamında şunları yazdı: “Kamuoyunda trübüne oynayan ve bu yönde zaman zaman çıkış yapan İmamoğlu, bir yandan yabancı misyon ve diplomatlar üzerinden kulislerine devam ediyor, bir yandan da STK’lar üzerinden ismini ve adaylığını pekiştirecek hamleler yapıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na bir kanaldan haber ilettiği ve ‘İmamoğlu aday olmazsa, Kılıçdaroğlu kendi bile aday olsa, Karadeniz’den Millet ittifakına oy çıkmayacağı, Cumhur İttifakı adayı Erdoğan’a oyların kayacağı’ aba altından gösterilen sopa misali söylenmiş!”

“Siyaset uzun soluklu maraton. Ve merhum Demirel’in dediği gibi de ‘Siyaset 12’ye çeyrek kala belli olur!’” diye ekleyen yazar, yazısını şu ifadelerle noktaladı: “Adaylık yarışında İmamoğlu’nu tamamen devre dışı bıraktığını sanan Kemal Bey, bu kulislerden sonra bir kez daha düşünüp harekete geçecektir eminim. Bizden söylemesi…”

Şebnem Bursalı’nın ‘Bu Kulisler CHP’yi Karıştıracak’ başlıklı yazısı şöyle:

Ankara haberciliğinde görünenin dışındaki görünmeyenin, konuşulanın dışında fısıldanışın, perde arkasında yaşanılanın daha zor ama daha özel habercilik olduğu ve burada aktarılan kulislerin sadece gazetecilikte değil siyasette de daha çok karşılığı olacağını bilmeyen yoktur. Bugün sizlere biraz da bu kulisleri aktarayım isterim.

Malum 2023 seçimleri için muhalefet partiler bir aday arayışı içinde. Bunun için de düzenli olarak toplanıyor ama masaya bir türlü bir isim getiremiyorlar. Muhtelif isimler konuşuluyor elbette. Şimdiye kadar en fazla öne çıkan isim CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; kimin aday olacağına dair CHP’nin kendi içindeki yarış, muhalefet partilerinin kendi aralarında bile yok! Hatta kulislere bakarsanız CHP içinde bir ekip bile oluşturulmuş. Kimler mi var bu ekipte; Ankara milletvekili Bülent Kuloğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen. Düzenli olarak Genel Başkan ile bir araya gelen bu ekip bir söylem geliştirip eyleme geçiyor. Her biri o toplantılarda oluşturulan stratejileri Millet İttifakı ortakları İP, GP, SP, DP, DEVA Partisi ve masanın altındaki diğer ortak HDP’nin Genel Başkanı’na giderek “Neden Kılıçdaroğlu’nun aday olması gerektiğine” dair kulis yapıyorlar. Bu ekibe Genel Başkan Danışmanı Erdoğan Toprak ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel de dışarıdan destek veriyor…

Gel gelelim; adaylık yarışında devre dışı kaldığı konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da hâlâ oyunun içinde olmakta ısrarlı, kararlı ve hatta bunun için çalışmalara son sürat devam ettiğini öğreniyoruz. Kamuoyunda trübüne oynayan ve bu yönde zaman zaman çıkış yapan İmamoğlu, bir yandan yabancı misyon ve diplomatlar üzerinden kulislerine devam ediyor, bir yandan da STK’lar üzerinden ismini ve adaylığını pekiştirecek hamleler yapıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na bir kanaldan haber ilettiği ve “İmamoğlu aday olmazsa, Kılıçdaroğlu kendi bile aday olsa, Karadeniz’den Millet ittifakına oy çıkmayacağı, Cumhur İttifakı adayı Erdoğan’a oyların kayacağı” aba altından gösterilen sopa misali söylenmiş!

İSTANBUL’UN 1 MİLYAR TL’Sİ ADAYLIK İÇİN HARCANDI

Son kulis bilgisi, İmamoğlu’nun bir yandan da kendi partisinin tabanı üzerinden yaptığı hamleleri işaret ediyor. Son 2 yıldır, Anadolu’daki CHP’li belediyeleri düzenli olarak dolaşan İmamoğlu’nun boş durmadığını anlıyoruz. İstanbul ile kıyaslandığında son derece mütevazi bütçeleri olan CHP’li belediyelerin araç, yol, otogar, altyapı gibi pek çok ihtiyacını kendi bütçesinden karşılayan İmamoğlu, böylelikle belediye başkanları üzerinden partisi içinde ciddi bir popülarite edinmiş durumda. Hatta kendisine adaylık sürecini soran bir grup partiliye aynen şöyle demiş: “CHP’li belediyelere boşuna hizmet ve para göndermiyorum. Şimdiye kadar İstanbul Belediyesi’nin bütçesinin 1 milyar Lirası bu işe ayrıldı. Elbet günü gelince başkanlar benim arkamda duracak. Ne olursa olsun adaylıkta kararlıyım…”

Siyaset uzun soluklu maraton. Ve merhum Demirel’in dediği gibi de “Siyaset 12’ye çeyrek kala belli olur!” Adaylık yarışında İmamoğlu’nu tamamen devre dışı bıraktığını sanan Kemal Bey, bu kulislerden sonra bir kez daha düşünüp harekete geçecektir eminim. Bizden söylemesi…

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