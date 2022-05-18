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Meral Akşener’den gündem yaratacak çıkış! ‘Kasımpaşalı Erdoğan artık yok’

Meral Akşener’den gündem yaratacak çıkış! ‘Kasımpaşalı Erdoğan artık yok’
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18 Mayıs 2022 - 11:49

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösteren Akşener, gençlerin isteklerini Erdoğan’ın anlayamayacağını savundu ve “Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan anlardı. Ama Kasımpaşalı Erdoğan artık yok, bugün artık karşımızda Beştepeli ‘bay kriz’ var” diye konuştu.

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere kürsüye çıktı. Grup toplantısında 19 Mayıs nedeniyle gençlerin de yer almasıyla salonda sık sık tezahüratlar atıldı. Akşener gençlere seslenerek “AK parti iktidarının ülkemizi içine soktuğu bu sarmaldan en çok da siz gençler etkileniyorsunuz” dedi. “Sen o koca kibrinle bu istekleri artık anlayamazsın sayın Erdoğan” diyen Akşener, “Bir tweet yüzünden tutuklanan gençlerimizin hislerini yargıya emirler yağdıran Erdoğan anlamaz, bir şiir okudu diye tutuklanan Kasımpaşalı Erdoğan anlardı” ifadesini kullandı.

“YAFTACI BİR PROPAGANDAYA MARUZ KALIYORUZ”

Akşener’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

19 Mayıs haftasında Atatürk Havalimanı’na dozerleri sürenlere inat onun ortaya koyduğu büyük vizyonu hayata geçirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Memleketin dört bir yanı kan ağlarken sarayda sefa süren utanmazlarla, hak yiyen yandaşlarla, liyakatsiz atamalarla, saçma sapan açıklamalarla, akıl dışı kararlarla ve nobran, kaba tavırlarla karşılaşıyoruz. ‘Yiyecek ekmeğim yok’ diyenin nankör, ‘Tarlamı ekemiyorum’ diyenin terörist, ‘Geçinemiyorum’ diyenin şükürsüz ilan edildiği yaftacı bir propagandaya maruz kalıyoruz.

Uzun zamandır geçmiş kavgaları körükleyerek, devletimizin imkanlarını kendi çıkarlarına kullanarak iktidarlarını korumaya çalışıyorlar. 20 Ocak 2020’den beri yollardayız.

“ONLAR SİZİ HAİN İLAN EDİYOR, SİZ ÜLKENİZDEN KOPARILMIŞ HİSSEDİYORSUNUZ”

AK parti iktidarının ülkemizi içine soktuğu bu sarmaldan en çok da siz gençler etkileniyorsunuz. Her birinizin yüzünde derin bir hüzün görüyorum. Mahkum edildiğiniz bu hazin tablo yetmiyormuş gibi gençliğini hakkıyla yaşayamamış adamların boş nasihatlerine, buyurgan tavırlarına maruz kalıyorsunuz. Onlar sizi hain ilan ediyor, oysa siz ülkenizden koparılmış hissediyorsunuz. Hafızası, itibarı ayaklar altına alınmış devletimiz için de, arpalığa dönen kurumlarımız için de endişeleniyorsunuz. Mutsuzlukla, umutsuzlukla mücadele ediyorsunuz ve artık yoruldunuz.

Sayın Erdoğan, bu çocuklar sadece hak ettiklerini, gösterdikleri çabanın karşılığını almak istiyorlar. Bu çocuklar cebinde 5 kuruş olmadan utana sıkıla ailesinin eline bakmayı değil, okudukları okulun, edindikleri mesleğin değerini görmek istiyorlar. Ama sen o koca kibrinle bu istekleri artık anlayamazsın sayın Erdoğan. Bu istekleri Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan anlardı. Çünkü gece aç uyumanın, yokluğun, yoksulluğun ne demek olduğunu saray sefasına kapılan sayın Erdoğan bilmez. Bir yüzükle yola çıkan Kasımpaşalı Erdoğan bilirdi. Bir tweet yüzünden tutuklanan gençlerimizin hislerini yargıya emirler yağdıran Erdoğan anlamaz, bir şiir okudu diye tutuklanan Kasımpaşalı Erdoğan anlardı. Ama Kasımpaşalı Erdoğan artık yok, bugün artık karşımızda Beştepeli ‘Bay Kriz’ var.

“TÜRK VATANDAŞLIĞINI PAZARLAYANLAR TÜREDİ”

1919 ruhu, varlığı sona erdirilmek istenen bir büyük milletin istiklalini kazanmasının, ilime, bilime ve akla inanarak milli ve çağdaş bir devlete kavuşmasının ruhudur. Türkiye’nin cesur evlatları, her daim bu ruhu yaşatacak, ihtiyacınız olan umudu bu ruhta bulacaksınız. Tarihimizde her zaman istiklalimize ve istikbalimize saldırmak isteyenler oldu. Milletin evine, cebine göz dikenler oldu, yine olacak. Ama her dönemde cumhuriyetimize ve demokrasimize siper olanlar da oldu. Vatanın her karış toprağı için vazifeye atılan genç yürekler de oldu.

Bugün yine çok kritik bir dönemeçteyiz. İşgalcilerin adı değişmiş, işgal planı değişmemiştir. Damat Feritler gitmiş ama damatların sebep olduğu yıkım değişmemiştir. Kapitülasyonlar sonlanmış ama Türk vatandaşlığını pazarlayanlar türemiştir. Dün olduğu gibi bugün de iktidar sorumluluğunu yerine getirememektedir.

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