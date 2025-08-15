Bodrum’un “Sanatçı” Temizlik İşçisi: Hüseyin Dağdevirir

Bodrum’un gözde tatil noktalarından Kumbahçe’de her sabah bambaşka bir manzara yaşanıyor. Sokaklar, bir temizlik işçisinin ritmi, müziği ve gülümsemesiyle güne başlıyor. Onu görenler, sanki bir müzikal sahnesinden fırlamış dansçıyı izliyor gibi… Üstelik bu renkli karakter, sosyal medyada da popüler. Instagram’da 5 bine yakın takipçisi bulunan Hüseyin Dağdevirir, “sanatsal temizlik” anlayışıyla dikkat çekiyor.

Kumbahçe halkı her sabah onun enerjisiyle uyanıyor. Yaptığı işi yalnızca süpürmek ve çöp toplamak olarak değil, insanlara neşe ve pozitif enerji katmak olarak görüyor. “Yeteneksizsiniz” yarışmasına katılsa finale kalırdı diye espri yapılan Dağdevirir’i daha yakından tanımak için ondan kendini anlatan bir mektup istedik. Aldığımız mektup ise bizi daha da şaşırttı. İşte noktasına virgülüne dokunmadan Hüseyin Dağdevirir’in kendi kaleminden…

Hüseyin Dağdevirir’in Mektubu

Merhaba

Ben Hüseyin Dağdevirir

2016 yılında Bodrum Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladım.

39 yaşındayım Bodrum Mumcular’da ailemle birlikte yaşıyorum.

Kumbahçe Paşatarlası’nda işimi öyle bir sevgiyle, aşkla yapıyorum ki sadece yerleri, sokakları değil, insanların ruhuna hitap etmeye, huzur ve mutluluk vermeye çalışıyorum.

Yaptığım işi sevgiyle, saygıyla yapmaya devam ediyorum; özenle ve kendi tarzımla.

Doğayı, çevreyi, patili dostları, çocukları, ağaçları, çiçekleri, denizi ve güneşi çok seviyorum.

Anın tadını çıkarmak benim için bir yaşam biçimi.

Pozitif, güler yüzlü, içten ve doğal kişiliğimle, çevremde güzel bir enerji oluşturduğuma inanıyorum.

Her fırsatta tekrarlamak istiyorum;

“Kalbiniz, kalbimizdir.”

Bodrum sokakları benim müziğimle uyanıyor.

Sadece temizlik değil; insanların gününe neşe katıyor, onlara pozitif enerji veriyorum.

Hedefim, bu enerjiyi daha çok insana ulaştırmak ve “sanatsal temizlik” anlayışını yaymak.

Sadece temizlik değil; insanların gününe neşe katıyorum, onlara pozitif enerji veriyorum, ritmi hissetmeyi, anı yaşamayı, her anın tadını çıkarmayı seviyorum.

Gülümsemem çevreme ilham veriyor. Sadece yerleri, sokakları değil, insanların ruhuna da hitap ediyorum. Huzur ve mutluluk veriyorum.

Sabahları erken saatlerde işime koyuluyorum. Güneşin doğuşuyla birlikte Bodrum sokaklarını temizlemeye başlıyorum.

Her sokağı, her caddeyi özenle temizlerken, gülümsememle insanlara umut aşılıyorum.

Çalışırken etrafımdaki insanlarla sıcak bir iletişim kuruyor, hal hatır soruyor, günün nasıl geçtiğini soruyor ve onların da günlerine neşe katmaya çalışıyorum.

Yaptığım işi sevgiyle, saygıyla, özenle ve kendi tarzımla yapmaya devam ediyorum.

İşimi yaparken kullandığım aletleri bile özenle seçiyor ve onlara özel bir önem veriyorum.

Mesela süpürgemi adeta bir dans partneri gibi kullanıyor, çöp kovasını ise bir enstrüman gibi ritmik hareketlerle taşırken çevremdekilere keyifli anlar yaşatıyorum.

Temizlik yaparken sık sık şarkılar söylüyor, ıslık çalıyor ve etrafıma neşe saçıyorum.

Beni görenler, işimi ne kadar severek yaptığımı hemen anlıyorlar.

Çalışırken yoluma çıkan kedileri, köpekleri severek, onlarla ilgilenerek onların da gününün güzel geçmesini sağlıyorum.

Ağaçların yapraklarını özenle süpürüyor, çiçeklere su veriyorum.

Çevremdeki doğal güzelliklere saygı gösteriyorum.

Denizin ve güneşin enerjisini içime çekerek, bu enerjiyi çalışmama yansıtıyorum.

Her anı dolu dolu yaşamaya, küçük şeylerden mutluluk duymaya özen gösteriyorum.

İşimi yaparken bile etrafımdaki güzellikleri fark ediyor, onların tadını çıkarıyorum.

Güneşin doğuşunu izlemek, kuşların cıvıltılarını dinlemek, çiçeklerin kokusunu içime çekmek benim için paha biçilmez.

İnsanlar benim yanımda kendilerini rahat ve huzurlu hissediyorlar.

Pozitif enerjim çevremdekilere de bulaşıyor ve onların da gününün güzel geçmesini sağlıyorum.

Hedefim, bu enerjiyi daha çok insana ulaştırmak ve “sanatsal temizlik” anlayışını yaymak.

Temizlik işini bir sanat olarak görüyorum ve bu sanatı insanlara ulaştırmak için çabalıyorum.

Saygılar

Hüseyin Dağdevirir

#HüseyinDağdevirir, #Bodrum, #Kumbahçe, #BodrumBelediyesi, #SanatsalTemizlik, #PozitifEnerji, #HayataGülümse, #TemizlikSanattır, #SokakSanatı, #HayataPozitifBak, #BodrumGündemi, #Magazin, #Günlükİlham, #İlhamVerenİnsanlar