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İstanbul’da silahlı saldırı: 47 el ateş ettiler!

İstanbul’da silahlı saldırı: 47 el ateş ettiler!
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17 Nisan 2023 - 11:10
İstanbul Bahçelievler’de kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede, sokakta 47 boş kovan bulundu.

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