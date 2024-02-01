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Messi’nin ilk sözleşmesinin imzalandığı peçete açık artırmaya çıkıyor

Messi’nin ilk sözleşmesinin imzalandığı peçete açık artırmaya çıkıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Şubat 2024 - 15:16

Lionel Messi’nin 13 yaşındayken Barcelona’daki ilk sözleşmesinin imzalandığı peçete, 380 bin dolardan başlayan fiyatla açık artırmada satışa çıkacak.

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