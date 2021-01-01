Dekoltesi Olay Oldu !

Demet Özdemir’in Göğüs ve bacak dekolteli kombini sosyal medya’da gündem oldu.

Demet Özdemir‘in dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Göğüs ve bacak dekolteli kombin giyen oyuncu, daha bir dakika bile olmadan 20 bine yakın beğeni aldı. Binlerce mesaj alan Özdemir’e iltifat yorumlarının yanı sıra kalp ve ateş emojileri yağdı.

‘Aşk Taktikleri’ filmi için kamera karşısına geçen oyuncu, güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Özdemir, bir süredir birlikte olduğu Oğuzhan Koç‘la arasının iyi olmadığı iddia edildi.

Daha sonra sosyal medya hesaplarında sık sık fotoğraflarını yayınlayan ikilinin, son zamanlarda paylaşım yapmaması da dikkat çekiyor.