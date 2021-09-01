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Eski Aşıklar Bir Araya Geldi !

Eski Aşıklar Bir Araya Geldi !
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28 Eylül 2021 - 11:16

Merve Dizdar ile eski eşi Gürhan Altundaşar önceki gün Kadıköy’de bir araya geldi. Yakın zamanda boşanan çift akşam saatlerini birlikte geçirdi.

3 yıllık evliliklerini geçtiğimiz haziran ayında noktalayan Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar, önceki gün Kadıköy’de bir araya geldi. Boşanmış olmalarına rağmen dostlukları devam eden iki oyuncu, akşam saatlerini birlikte geçirdi.

Merve Dizdar’ın yakınları, ikilinin arkadaşlıklarının devam ettiğini ve zaman zaman görüştüklerini söyledi. Dizdar’ın adı kısa süre önce “Masumlar Apartmanı” dizisindeki rol arkadaşı Uğur Uzunel’le aşk dedikodularına karışmış, iki taraf da iddiayı yalanlamıştı.

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