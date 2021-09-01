Ebru Yaşar kadın şarkıcıların sahnede giydikleri iddialı kostümlerle alakalı tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu: “Biraz sakil duruyor. Özenti duruyor bana göre. Biraz dikkat çekmek için yapıyor olabilirler.”

Ebru Yaşar önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Şarkıcı, 4 Ekim’de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde vereceği konser için kostüm provasına geldiğini söyledi.

Yaşar, giyeceği sahne kıyafetinin oldukça iddialı olacağını belirterek, “Kendimce iddialı. Açık değil. Mayo bikini değil, sahneye yakışacak bir kıyafet” dedi.

Ünlü şarkıcı son dönemde kadın şarkıcıların sahnede giydikleri kostümleri eğreti bulduğunu açıklayıp tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu:

“Büyük sahnelerde belki çok güzel oluyor ama bizde biraz özenti gibi duruyor sanki. Hala bizde oturmadı o. Bir tık özenti kalıyor. Belki sahneye göre tasarlanmıyor kıyafetler…”

“Biraz sakil duruyor. Özenti duruyor bana göre. Biraz dikkat çekmek için yapıyor olabilirler. Dünya starlarına çok yakışıyorlar. Sahneleri çok büyük o yüzden onlara yakışıyor belki de. Bizde eğreti duruyor bence.”

Ebru Yaşar, Tarkan’ın koronavirus salgını bitene kadar konser vermeyeceğini şeklindeki açıklamalarını, “Kendi tercihi, olabilir. Yurt dışında yaşadığı için gelmek istemiyordur şu sıralar ama bizler çıkıyoruz önlemler altında…”

“Hayat devam ediyor arkadaşlar bir şekilde. Hepimiz işimizi özledik ve işimizi yapmak istiyoruz. Ben işime saygı duyuyorum. Emek verdim albüm yaptım” sözleriyle değerlendirdi.

Yaşar, “Bu tür kararlar mali tablo ile ilintili mi sizce?” sorusuna ise gülerek “Bizim ihtiyacımız var, Tarkan’ın ihtiyacı yok. Bu olabilir” cevabını verdi.