Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İstanbul’da ormanda piknik, yürüyüş, mangal yapmak yasak mı?

İstanbul’da ormanda piknik, yürüyüş, mangal yapmak yasak mı?
6 views
06 Temmuz 2022 - 12:20

Ormanlara giriş yasak mı? İstanbul’da ormanda piknik, yürüyüş, mangal yapmak yasak mı? Vali Yerlikaya duyurdu

#Ormana Giriş#Ormanda Mangal Yasak Mı#Mangal Yakmak Yasak Mı
Ormanlara giriş yasak mı İstanbulda ormanda piknik, yürüyüş, mangal yapmak yasak mı Vali Yerlikaya duyurdu
2dk okuma

Ormanlara giriş yasak mı sorusu, İstanbul Valiliği tarafından önceki gün yayımlanan orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 5-31 Temmuz’da ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması duyurusu ile birlikte gündemde yer aldı. Ormanlara giriş yasağı ile birlikte mangal hususunda herhangi bir yasaklama durumu olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki, Ormanlara giriş yasak mı? İstanbul’da ormanda mangal yapmak yasak mı? İşte, o detaylar

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, hava sıcaklığındaki artış, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde Orman Yangınları meydana gelebileceği değerlendirilerek, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 5-31 Temmuz’da yasaklandığı bildirildi.

YÜRÜYÜŞ, SPOR, PİKNİK YAPMAK SERBEST OLACAK

Açıklamada, İstanbul sınırları dahilindeki piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateş yakmadan piknik yapmanın, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmanın ise serbest olduğu belirtildi.

MANGAL, NARGİLE, ATEŞ YAKMAK YASAK

Bu alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmanın kesinlikle yasaklandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Orman Yasasının 31 ve 32. maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere; orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağ-­bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapımı ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.”

Alınan karar gereği tüm belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacağı belirtilen açıklamada, yangın riskine karşı gerekli iş makinelerinin hazır bulundurulacağı aktarıldı.

Açıklamada, kaymakamlıklar ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerinin etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacağı ifade edildi.

Kararlara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.

 

VALİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter’dan yaptığı paylaşımda, kentte piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ile ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmanın, spor vb. faaliyetlerde bulunmanın serbest olduğunu belirterek, “Bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır.” ifadelerine yer verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2053 yılı hedefimiz yıllık 440 milyon tona çıkarmak2053 yılı hedefimiz yıllık 440 milyon tona çıkarmak
Sanığın cezası belli olduSanığın cezası belli oldu
Ajda Pekkan Çeşme’yi salladıAjda Pekkan Çeşme’yi salladı
Faturalı hatlara geçiş hızlandıFaturalı hatlara geçiş hızlandı
Abdülhamid Han’ın adı gemiye yazıldıAbdülhamid Han’ın adı gemiye yazıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! ‘Ataerkillik g… yesin’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli’nin 50. yaş pozu olay oldu! “Herkesi harcamış”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle mest etti! “Çok güzelleşmişsin”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Şef’in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un planı ortaya çıktı! 4 forvet
GÜNLÜK HABER AKIŞI
En güzel, resimli, yeni, 2022 Kurban Bayramı mesajları ve sözleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2053 yılı hedefimiz yıllık 440 milyon tona çıkarmak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sanığın cezası belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TBMM’de yeni yasama yılı o tarihte başlayacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da ormanda piknik, yürüyüş, mangal yapmak yasak mı?
SON DAKİKA HABERLERİ
Deprem mi oldu? 4 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 4, 2022-9:25 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammı belli oldu! 2022 Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?Temmuz 1, 2022-5:42 pm
Meteoroloji hava durumu tahminleri yayınlandı! Cuma günü (1 Temmuz) hava nasıl olacak?Temmuz 1, 2022-9:43 am
Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı! Perşembe günü (30 Haziran) hava nasıl olacak?Haziran 30, 2022-10:22 am
Malatya’da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 30 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler listesiHaziran 30, 2022-10:20 am
LGS sınav sonuçları açıklandı… Sonuçlar: meb.gov.tr’deHaziran 30, 2022-10:01 am
Kiracıya ihtar yağıyorHaziran 29, 2022-10:58 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !