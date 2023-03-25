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Eski AK Partili vekil jandarmalarla kavga etti: Sen Peygamber çocuğu musun?

Eski AK Partili vekil jandarmalarla kavga etti: Sen Peygamber çocuğu musun?
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25 Mart 2023 - 15:54
Yol çevirmesi sırasında jandarmalardan kaçtığı öne sürülen AK Parti eski Milletvekili ve Nevşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, jandarmalar tarafından durdurulup yere yatırılarak arandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde duruma tepki gösteren Bağlı’nın askerlere el kaldırıp “Sen peygamber çocuğu musun?” demesi dikkat çekti.

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