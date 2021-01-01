Adaylık İçin Konuşulan İsim Polemik Yarattı !

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün olası Millet İttifakı adaylığı için “Bence düşünülecek bir isim” diyen gazeteci Fehmi Koru’ya Ahmet Hakan’dan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için “Millet İttifakı’nın ortak adayı olabileceği” iddiaları siyaset kulislerinde yeniden konuşulmaya başladı.

Gazeteci Fehmi Koru, katıldığı bir canlı yayında Gül iddiasını sürdürerek, “Abdullah Gül nitelikleri ve deneyimiyle Millet İttifakı için hâlâ düşünülebilecek bir isim” ifadelerini kullandı.

Koru’nun bu sözleri “Abdullah Gül” tartışmalarını yeniden alevlendirirken, gazeteci Ahmet Hakan’ın bugünkü yazısı dikkat çekti.

AHMET HAKAN’DAN FEHMİ KORU’YA YANIT

Hürriyet gazetesindeki köşesinde Hakan, Koru’nun iddialarını kaleme aldı. Böyle bir şeyin mümkün olamayacağını belirten Hakan “İlahi Fehmi Abi! Hayrünnisa Gül bile Abdullah Gül’ün adaylığından vazgeçti. Ama sen vazgeçmiyorsun.” ifadelerini kullandı.

İşte Hakan’ın bugünkü yazısından “Hahaha Fehmi Abi!” başlıklı o bölüm:

Fehmi Koru, şöyle yazmış:

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“Abdullah Gül, nitelikleri ve deneyimiyle Millet İttifakı için hâlâ düşünülebilecek bir isimdir.”

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Okuyunca kahve püskürtmeye yol açan cümleler vardır ya…

Tam da öyle bir cümle.

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İlahi Fehmi Abi!

Hayrünnisa Gül bile Abdullah Gül’ün adaylığından vazgeçti.

Ama sen vazgeçmiyorsun.

FEHMİ KORU NE DEMİŞTİ?

Fehmi Koru yaptığı açıklamada “Ben baştan itibaren Abdullah Gül ismini zikretmedim. ‘Millet İttifakı’nın göstereceği aday Abdullah Gül gibi bir isimle oy alacaksa bu isim Abdullah Gül gibi biri olur’ dedim. Aynı şeyi Erdoğan için de söyledim. Eğer aday olmazsa Gül gibi birini aday gösterir dedim. Bu Abdullah Gül olur mu tabiki bence düşünülecek bir isim.” ifadelerini kullanmış, siyaset kulisleri hareketlenmişti.