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Eşinden izin istedi! Selen Görgüzel’in öpüşme sahnesine eşi Hamdi Alkan’dan onay…

Eşinden izin istedi! Selen Görgüzel’in öpüşme sahnesine eşi Hamdi Alkan’dan onay…
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19 Kasım 2021 - 15:07

Eşinden izin istedi! Selen Görgüzel’in öpüşme sahnesine eşi Hamdi Alkan’dan onay…

Selen Görgüzel Alkan, rol aldığı tiyatro oyununda partneri ile öpüşmek için kendisini en ön sıradan izleyen eşi Hamdi Alkan’dan izin istedi. “Sanat için” diyerek eşinden onay alan Görgüzel, partneriyle öpüştü.

Eşinden izin istedi! Selen Görgüzel'in öpüşme sahnesine eşi Hamdi Alkan'dan onay... - Sayfa 1

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel Alkan, kadrosunda yer aldığı Seviyorsan Ayrıl Bence oyununda komik anlar yaşadı.

Eşinden izin istedi! Selen Görgüzel'in öpüşme sahnesine eşi Hamdi Alkan'dan onay... - Sayfa 2

Oyunda partneri İrfan Kangı ile öpüşmesi gereken Alkan, eşi Hamdi Alkan kendisini izleyince zor anlar yaşadı.

Eşinden izin istedi! Selen Görgüzel'in öpüşme sahnesine eşi Hamdi Alkan'dan onay... - Sayfa 3

ÖNCE İZİN İSTEDİLER SONRA ÖPÜŞTÜLER

Rol gereği Selen Görgüzel ile öpüşmesi gereken Kangı, “Şu an öpüşmemiz gerekiyor ama Hamdi abi burada. Benim eşim de burada. Hamdi abi sonra işlerimizi etkilemez değil mi, bir sıkıntı olmaz” dedi.

Eşinden izin istedi! Selen Görgüzel'in öpüşme sahnesine eşi Hamdi Alkan'dan onay... - Sayfa 4

Partnerinin sözlerinden sonra konuşan Selen Görgüzel Alkan ise eşine dönerek “Sanat için. Oyuncu da oynamak zorunda” dedi.

Eşinden izin istedi! Selen Görgüzel'in öpüşme sahnesine eşi Hamdi Alkan'dan onay... - Sayfa 5

Eşlerinden onay alan ikili rol gereği öpüştü.

Eşinden izin istedi! Selen Görgüzel'in öpüşme sahnesine eşi Hamdi Alkan'dan onay... - Sayfa 6

İşte o anlar….

Eşinden izin istedi! Selen Görgüzel'in öpüşme sahnesine eşi Hamdi Alkan'dan onay... - Sayfa 7

Eşinden izin istedi! Selen Görgüzel'in öpüşme sahnesine eşi Hamdi Alkan'dan onay... - Sayfa 8

Eşinden izin istedi! Selen Görgüzel'in öpüşme sahnesine eşi Hamdi Alkan'dan onay... - Sayfa 10

Eşinden izin istedi! Selen Görgüzel'in öpüşme sahnesine eşi Hamdi Alkan'dan onay... - Sayfa 11

Eşinden izin istedi! Selen Görgüzel'in öpüşme sahnesine eşi Hamdi Alkan'dan onay... - Sayfa 16

Eşinden izin istedi! Selen Görgüzel'in öpüşme sahnesine eşi Hamdi Alkan'dan onay... - Sayfa 18

Eşinden izin istedi! Selen Görgüzel'in öpüşme sahnesine eşi Hamdi Alkan'dan onay... - Sayfa 19

Eşinden izin istedi! Selen Görgüzel'in öpüşme sahnesine eşi Hamdi Alkan'dan onay... - Sayfa 26

 

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