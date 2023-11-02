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‘Days of Our Lıves’ın oyuncusu Tyler Chrıstopher yaşamını yitirdi

‘Days of Our Lıves’ın oyuncusu Tyler Chrıstopher yaşamını yitirdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Kasım 2023 - 10:43
‘General Hospital’ ve ‘Days of Our Lives’ dizilerinde canlandırdığı rollerle tanınan Tyler Christopher 50 yaşında kalp krizi sonucu öldü.

ABD’li oyuncu Tyler Christopher, 50 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Christopher’ın ölümünü ‘General Hospital‘ dizisindeki rol arkadaşı Maurice Benard duyurdu.

Maurice Benard, “Tyler Christopher’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Tyler bu sabah San Diego’daki dairesinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Tyler, oynadığı her sahnede ekranı aydınlatan ve oyunculuğuyla sadık hayranlarına keyif veren gerçekten yetenekli bir kişiydi” dedi.

Tyler Christopher, General Hospital dizisinde 1996 ile 2016 yılları arasında rol aldı. Yapımda Nikolas Cassadine karakterini canlandırdı. Unutulmazlar arasına girdiği bir başka dizi olan Days of Our Lives’ta da Stefan DiMera karakterini canlandırdı.

Christopher, 2008 yılında gazeteci Brienne Pedigo ile evlendi. İki çocukları dünyaya gelen çift, 2021 yılında boşandı. Tyler Christopher, 2002-2004 arasında oyuncu Eva Longoria ile evliydi.

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