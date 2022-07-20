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Evlendiğini böyle duyurdu: Biz o işi hallettik

Evlendiğini böyle duyurdu: Biz o işi hallettik
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20 Temmuz 2022 - 13:16
Uzun yıllardır Ceyhun Ergün ile beraber olan oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, katıldığı davette evlendiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, “Geçtiğimiz aylarda Almanya’da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik” dedi.

Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerde yer alan Leyla Lydia Tuğutlu, geçen gün katıldığı davette evlendiğini duyurdu.

“ALMANYA’DA EVLENDİK”
Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün bir lansmana katıldı. Uzun süredir Ceyhun Ergün ile aşk yaşayan oyuncu, “Pandemi öncesi İtalya’da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda da Almanya’da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik. Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik. Müsait bir zamanda Türkiye’de de kutlama yapacağız. Ama acelemiz yok. diyerek haberi duyurdu.

Özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden 32 yaşındaki oyuncu, nikahına ait herhangi bir fotoğraf da paylaşmadı.

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