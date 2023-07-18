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Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti

Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Temmuz 2023 - 15:58
İktidarın göz bebeği gazeteciler arasında yer alan Fulya Öztürk, Erdoğan’a Körfez Turu’nda eşlik ettiği esnada umre yaptığını açıkladı.

CNN Türk muhabiriyken her habere gitmesiyle ünlenen sonrasında kısa bir süre FOX TV’de “Fulya ile Umudun Olsun” adlı bir program yapan Fulya Öztürk, umreye gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Körfez Turu’nda eşlik eden gazeteciler arasında olan ve cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke’ye giden Öztürk, umre yaptığını açıkladı.fulyaaaa.jpgÖztürk sosyal medya paylaşımında “Allah bana da nasip etti… Sabah namazını da kılarak umremi tamamladım. Sabah ezanıyla bambaşka bir atmosfer vardı… Tavaf, say, saç kesimi hepsini yerine getirdim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Hamdolsun. Nasip işi” ifadelerini kullandı.

fulya-ozturk.jpgBUNU ADAY YAPACAKTIM, KAYBOLDU ORTADAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev’in katıldığı TEKNOFEST etkinliklerinde Erdoğan, Öztürk için “Ben bunu aday yapacaktım, kayboldu ortadan. Biraz çok çalış. Bu tam milli” ifadelerin kullanmıştı.

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