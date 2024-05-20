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Reisi’nin helikopterinin tamamen yandığı tespit edildi

Reisi’nin helikopterinin tamamen yandığı tespit edildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Mayıs 2024 - 9:12

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi”yi taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık bölgede düştü. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile birlikte helikopterde toplamda 10 kişi hayatını kaybetti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın, helikopter kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu.

Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney’in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim’in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Reisi’nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Akıncı İHA buldu

İran’ın talebi üzerine Türkiye, arama çalışmaları için Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderdi.

Akıncı İHA, dağlık bölgede göreve başladıktan sonra helikopter enkazının olabileceği düşünülen bir ısı kaynağı tespit etti.

Tamamen yanmış halde bulundu

Ekipler, zorlu hava ve coğrafi koşullar nedeniyle helikopter enkazına ulaşmakta zorluk yaşadı.

Yetkililer, helikopter enkazını tamamen yanmış halde buldu.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı geçici olarak görevi devralacak

İran Anayasası’nın 131’inci maddesi, cumhurbaşkanının ölümü halinde cumhurbaşkanının seçilememesi hallerinde, ülke liderinin (Ali Hamaney) atamasıyla, birinci cumhurbaşkanı yardımcısının cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını devralmasını öngörüyor.

Meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurul, yani yasama, yürütme ve yargı başkanları, yeni bir cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içerisinde seçilmesi için süreci düzenlemekle yükümlü.

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