ERDOĞAN: “FİLİSTİN DAVASINA ÖMRÜMÜ ADADIM”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. dönem 4. yasama yılı törenle açıldı. TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışta Gazze ve Filistin meselesine ilişkin güçlü mesajlar verdi; “Filistin davasına ömrümü adadım” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap ederek, halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olmanın verdiği gururu paylaştı. 105 yıllık Meclis tarihine atıfta bulunan Erdoğan, TBMM’yi “demokrasinin merkez üssü” olarak nitelendirdi.

Konuşmasında Gazze’ye geniş yer ayıran Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Filistin’e yönelik uzun soluklu destek ve diplomatik çabalarını sıraladı. Erdoğan, Gazze’ye 102 bini aşkın ton insani yardım ulaştırıldığını, İsrail’le ticaretin 1,5 yıl önce kesildiğini ve Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan soykırım davasına müdahil olunduğunu hatırlattı.

“Ne şahsımız ne de birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız, birileri gibi Filistin davasıyla 2 yıl önce tanışmadık” diyen Erdoğan, “Bu davaya ömrümüzü adadık. Son nefesimize kadar Filistin’in ve Kudüs’ün hakkını savunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin Gazze konusundaki duruşunun tarih tarafından “çağın vicdan abidesi” olarak anılacağına inandığını da söyledi.

Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda da Filistin davasının savunulduğunu belirterek, Gazze’de yaşanan “toplu kıyıma” karşı Meclis’in sergilediği tavrın önemine vurgu yaptı. Erdoğan, Gazze’de tek bir bombanın dahi düşmemesi için çalışmaya devam edeceklerini ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelenin süreceğini ifade etti.

Açılış konuşmasında Meclis’in iç dayanışmasına ve parlamenter sorumluluğa da değinen Erdoğan, milletvekillerine “hepimiz biriz ve beraberiz” mesajı verdi. Yeni yasama yılının ülke için verimli geçmesini dileyen Cumhurbaşkanı, Meclis’in geçmişteki kahramanlarını da rahmetle andı; Ali Şükrü Bey, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun anılarını hürmetle selamladığını belirtti.

Erdoğan, 1 Ekim 2024 — 21 Temmuz 2025 arasındaki üçüncü yasama yılını “yoğun çalışma dönemi” olarak değerlendirdi; Meclis’in yasama, komisyon ve parlamenter diplomasi faaliyetlerine teşekkür etti. Terörle mücadelede kaydedilen ilerlemeleri hatırlatan Erdoğan, siyasi aktörlere iş birliği ve uzlaşı çağrısı yaptı.

Konuşmasının sonunda Türkiye Yüzyılı hedeflerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Aslolan milletin ve memleketin esenliğidir” diyerek, iktidar-muhalefet ayrımı gözetmeksizin Meclis üyelerinin ortak görevlerine vurgu yaptı.

TBMM açılış etkinliğinin başlangıcı Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi; Numan Kurtulmuş’un çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Genel Kurul salonunda kapsamlı bir konuşma yaptı.