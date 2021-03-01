İstanbul’da Kırmızı Böcek Alarmı

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İstanbul’un birçok bölgesinde yer alan palmiye ağaçların kırmızı böceklerin istilasına uğradı. Kırmızı böcekler 900 metre uzaklığa kadar gidebiliyor.

İstanbul’daki palmiye ağaçları tehlike altında. Çok sayıda palmiye ağacı “kırmızı böcek” nedeniyle kesildi.Palmiye ağaçlarına zarar veren ve bulaştığı ağacın ölümüne neden olan “Kırmızı Palmiye Böceği”ne karşı, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün çalışmaları devam ediyor.

1500 AĞACI İMHA ETTİK

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Kırmızı palmiye böceği sadece palmiye ağaçlarını etkiliyor. Bu böcek ilk kez Çin’de tespit edildi. Akabinde bu böcek yayılarak Arap Yarımadası ve Akdeniz kuşağında bulunan birçok palmiye ağacına zarar verdi. Kırmızı palmiye böceği ilaça karşı çok dirençli bir böcek türü. Kırmızı palmiye böceği ilk defa Türkiye’de 2006 yılında görüldü. İstanbul’da ise 2012 yılında Ataşehir’de bir palmiye ağacında tespit ettik. 2012-2013 yılında 545 ağacın imhasını gerçekleştirdik. Yine bu dönemde Tarım ve Orman Bakanlığımız da bu konuyla ilgili bir proje hazırladı. Sürekli denetlemeler yaparak ve vatandaşlarımızda gelen şikayetleri dikkate alarak 1500 ağacı imha ettik” dedi.

”UÇTUĞU AN 900 METRE UZAKLIĞA GİDEBİLİYOR”

2021 yılı içerisinde 38 ağacı imha ettiklerini belirten Karaca, “Kısa süre içerisinde bu çok ağacı imha etmemiz bu konuda ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor. Kırmızı palmiye böceği havalar ısınır ısınmaz uçuyor. Uçtuğu an 900 metre kadar uzaklığa gidebiliyor ve gittiği ağaçları tekrar tekrar enfekte edebiliyor. Bizlerde bu durumu önlemek için daha çok kış döneminde kırmızı palmiye böceği ile mücadele ediyoruz. Çünkü bir tane ergin dişi 300 adet yumurta bırakabiliyor” ifadelerini kullandı.