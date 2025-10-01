GEZİ DAVASI SANIKLARINDAN AYŞE BARIM’A TAHLİYE KARARI

Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı olarak “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs” suçlamasıyla bir süredir tutuklu bulunan Ayşe Barım, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmada savcı tutukluluğun devamını talep etti. Ancak mahkeme heyeti, Barım’ın sağlık durumunu dikkate alarak ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.

TANIKLAR ARASINDA ÜNLÜ İSİMLER VARDI

Duruşmada Halit Ergenç, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Şükran Ovalı, Hümeyra, Bergüzar Korel ve Dolunay Soysert tanık sıfatıyla ifade verdi. Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı mütalaasını sundu.

SAĞLIK SORUNLARINI ANLATTI

Savunmasını yaparken duygusal anlar yaşayan Ayşe Barım, kalp ameliyatı geçirmesi gerektiğini söyledi. Cezaevinde bulunduğu süre içinde tedavi olamadığını belirten Barım, “Her gün kendime neden burada olduğumu soruyorum. Ağır ithamlarla suçlanıyorum. Tedaviyi reddetmiyorum, kendi doktorlarımla ameliyat olmak istiyorum. Cezaevinde tedavi sürecini geçirmem mümkün değil.” sözleriyle duruşma salonunda dikkat çekti.

EV HAPSİ UYGULANACAK

Mahkeme heyeti, sağlık raporlarını da göz önünde bulundurarak Barım’ın tahliyesine karar verdi. Ancak karar kapsamında Barım’ın yurt dışına çıkışı yasaklandı ve ev hapsi uygulanmasına hükmedildi.

Böylece, Gezi olayları davasında adı geçen Barım’ın yargılaması tutuksuz şekilde devam edecek.