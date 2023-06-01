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Erdoğan atılacak yeni adımlara dikkat çekti! “O dönemler rafa kalktı”

Erdoğan atılacak yeni adımlara dikkat çekti! “O dönemler rafa kalktı”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Haziran 2023 - 10:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Türkiye Yüzyılı’ vurgusu yaptığı konuşmasında “On yıllardır haksız eleştirilere maruz kalan Türk demokrasisi tartışmasız bir şekilde bu seçimin en büyük kazananı oldu” dedi. Son seçimler sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarının sona erdiğini belirten Erdoğan, “Sistemin işleyişini daha da iyileştirecek adımları elbette atacağız. Türkiye’nin şahlanış dönemine liderlik edecek kurumsal bir yapıyı mutlaka tesis edeceğiz” mesajını verdi.
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