Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu

Bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Şahin’in pozlarını, sevgilisi Marcus Aral çekiyor.

Şahin’in iddialı paylaşımları hakkında konuşan Aral ”O resimleri ben çekiyorum zaten. Biz o şekilde bakmıyoruz. Namus öyle ölçülmüyor. Gayet estetik resimler. İşi gereği yapıyor. Sonuçta genç ve sağlıklıyken çektirmeyecek de ne zaman çektirecek?” yorumuyla magazin gündemini meşgul etmişti.