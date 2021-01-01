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Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu
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11 Kasım 2021 - 10:18

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu

Magazin basınının renkli isimlerinden olan Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Türkiye güzelinin, sevgilisinin çektiği yeni cesur pozları sosyal medyada yine gündem oldu.

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu - Sayfa 1

Yiğit Marcus Aral ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle adından söz ettiren Şevval Şahin, hayatına dair anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu - Sayfa 2

Yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile bir dargın bir barışık olan Şevval Şahin, sosyal medya pozlarıyla gündemde.

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu - Sayfa 3

Geçtiğimiz aylarda Yiğit Marcus Aral’dan ayrıldıktan sonra Kerem Kamışlı ile yemek yiyen Şahin, beklenmedik bir sürprizle karşılaşmıştı.

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu - Sayfa 4

Eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral, restoranı basarak, Kerem Kamışlı’yı deniz atmış, magazin basını, bu olayı günlerce yazmıştı.

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu - Sayfa 5

Şimdilerde mutlu bir birliktelik yaşayan Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, Güney sahillerinde güneşin tadını çıkarıyorlar.

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu - Sayfa 6

Bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Şahin’in pozlarını, sevgilisi Marcus Aral çekiyor.

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu - Sayfa 7

Şahin’in iddialı paylaşımları hakkında konuşan Aral ”O resimleri ben çekiyorum zaten. Biz o şekilde bakmıyoruz. Namus öyle ölçülmüyor. Gayet estetik resimler. İşi gereği yapıyor. Sonuçta genç ve sağlıklıyken çektirmeyecek de ne zaman çektirecek?” yorumuyla magazin gündemini meşgul etmişti.

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu - Sayfa 8

İşte Şevval Şahin’in gündem olan son kareleri…

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu - Sayfa 9

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu - Sayfa 11

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu - Sayfa 14

1999 doğumlu Şahin, 6 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’dan Londra’ya taşındı.

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu - Sayfa 15

Avrupa’da moda işletmesi okuyan güzel, Miss Turkey 2018’de birinci olduktan sonra milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu - Sayfa 16

Estetik iddialarıyla gündeme gelen Şahin, Miss World 2018’de ilk 30 yarışmacı arasına girememişti.

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu - Sayfa 17

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu - Sayfa 24

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu - Sayfa 46

Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu - Sayfa 44

 

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