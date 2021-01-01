Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu
Magazin basınının renkli isimlerinden olan Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Türkiye güzelinin, sevgilisinin çektiği yeni cesur pozları sosyal medyada yine gündem oldu.
Yiğit Marcus Aral ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle adından söz ettiren Şevval Şahin, hayatına dair anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
Yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile bir dargın bir barışık olan Şevval Şahin, sosyal medya pozlarıyla gündemde.
Geçtiğimiz aylarda Yiğit Marcus Aral’dan ayrıldıktan sonra Kerem Kamışlı ile yemek yiyen Şahin, beklenmedik bir sürprizle karşılaşmıştı.
Eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral, restoranı basarak, Kerem Kamışlı’yı deniz atmış, magazin basını, bu olayı günlerce yazmıştı.
Şimdilerde mutlu bir birliktelik yaşayan Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, Güney sahillerinde güneşin tadını çıkarıyorlar.
Bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Şahin’in pozlarını, sevgilisi Marcus Aral çekiyor.
Şahin’in iddialı paylaşımları hakkında konuşan Aral ”O resimleri ben çekiyorum zaten. Biz o şekilde bakmıyoruz. Namus öyle ölçülmüyor. Gayet estetik resimler. İşi gereği yapıyor. Sonuçta genç ve sağlıklıyken çektirmeyecek de ne zaman çektirecek?” yorumuyla magazin gündemini meşgul etmişti.
İşte Şevval Şahin’in gündem olan son kareleri…
1999 doğumlu Şahin, 6 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’dan Londra’ya taşındı.
Avrupa’da moda işletmesi okuyan güzel, Miss Turkey 2018’de birinci olduktan sonra milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.
Estetik iddialarıyla gündeme gelen Şahin, Miss World 2018’de ilk 30 yarışmacı arasına girememişti.