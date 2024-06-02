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Sigara fiyatlarına büyük zam geldi! İşte yeni tarife

Sigara fiyatlarına büyük zam geldi! İşte yeni tarife
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Haziran 2024 - 20:55

Bir sigara grubuna daha zam geldi. 3 TL’lik zamla birlikte en pahalı sigara 70 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 61TL oldu.

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