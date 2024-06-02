Sigara fiyatlarına büyük zam geldi! İşte yeni tarife

Bir sigara grubuna daha zam geldi. 3 TL’lik zamla birlikte en pahalı sigara 70 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 61TL oldu.
Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada da zamlı sigara fiyat listeleri paylaşılıyor. Bir sigara grubuna daha zam geldiği açıklandı.
3 TL’LİK ZAM
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeni zamlı fiyatları duyurdu. Gelen 3 TL’lik zamla birlikte en pahalı sigara 70 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 61 TL oldu.
YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ
Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı aktarıldı.