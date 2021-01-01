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FOX TV Zuhal Topal ile Sözleşmesini Feshetti

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FOX TV Zuhal Topal ile Sözleşmesini Feshetti
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28 Temmuz 2021 - 10:55
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FOX yönetimi yeni yayın dönemi öncesi sürpriz bir kararla gündüz kuşağında yayınlanan Zuhal Topal’in programını yayından kaldırdı.

Son Dakika: FOX TV Zuhal Topal ile Sözleşmesini Feshetti

Yarışma tutkunlarının hafta içi her gün ilgiyle takip ettiği Zuhal Topal’la Sofrada programıyla ilgili Fox TV’den sürpriz bir karar çıktı.

Fox TV, gündüz kuşağının sevilen yapımlarından Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal’ın sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sona erdirdi. Kanalın bu kararının altında Zuhal Topal’ın yeni sezon için yüksek oranlı zam talebinin olduğunu konuşuluyor.

3 YILDIR FOX TV EKRANLARINDAYDI

27 Ağustos 2018’den bu yana Zuhal Topal’ın sunduğu Zuhal Topal’la Sofrada programı, Haziran 2021’de 625. bölümünün ardından sezon finali yapmıştı.

KIBRIS’TA TATİL YAPIYOR

Şu sıralar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tatil yapan Zuhal Topal’ın yeni sezonda hangi kanalda boy göstereceği merak konusu oldu.

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