Erdoğan asgari ücreti saat 15.00’te açıklayacak

Milyonların merakla beklediği asgari ücret saat 15.00’te açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022’de uygulanacak asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın toplantısı düzenleyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4’üncü ve son toplantısının ardından Erdoğan, saat 15.00’te 2022 yılında uygulanacak asgari ücret hakkında açıklama yapacak. Basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinin de hazır olması bekleniyor.

CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan asgari ücretteki son gelişmeleri aktardı. Arda Erdoğan şu bilgileri paylaştı: Saatler 15.00’i gösterdiğinde milyonların gözünün olduğu açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Hem işçi hem de işveren tarafından açıklamalar oldu. Beklentiler 4 bin liranın üzerinde bir rakam olacağı yönündedir. 3 resmi toplantı gerçekleşti teknik düzeyde alt müzakereler gerçekleşmeye devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu zamana kadar olan rakamların fevkinde olacak.” demişti. Bakan Bilgin’de “Bayram havasında bir rakam olacak.” diye konuşmuştu. Saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına çıkacak.