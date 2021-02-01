Kemal Kılıçdaroğlu’ndan A Haber’e sert tepki

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre asgari ücretin açıklanmasının ardından A Haber, “İktidara geldiğimizde 5.376 TL değil, 5.500 TL vereceğiz, hem de hemen!” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Kılıçdaroğlu’nu yalancılıkla suçlayan A Haber, haberinde “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun asgari ücret çelişkisi! 5376 TL olmalı dedi ama kendi belediyelerine 4500 TL verdi” ifadelerini kullandı.

Twitter’dan A Haber’in haberini alıntılayan CHP lideri, sert ifadelerle yanıt verdi:

“Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a, korkmasın ve seçimlerden kaçmasın.

İktidara geldiğimizde 5.376 TL değil, 5.500 TL vereceğiz, hem de hemen!

Biz muhalefette iken bile emekçilerimize sahip çıkıyoruz.”