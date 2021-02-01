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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan A Haber’e sert tepki

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan A Haber’e sert tepki
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17 Aralık 2021 - 16:40

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan A Haber’e sert tepki

CHP lideri Kılıçdaroğlu, A Haber’in kendisiyle ilgili yaptığı haberi sosyal medya hesabında paylaşarak tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e sert tepki

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre asgari ücretin açıklanmasının ardından A Haber, “İktidara geldiğimizde 5.376 TL değil, 5.500 TL vereceğiz, hem de hemen!” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Kılıçdaroğlu’nu yalancılıkla suçlayan A Haber, haberinde “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun asgari ücret çelişkisi! 5376 TL olmalı dedi ama kendi belediyelerine 4500 TL verdi” ifadelerini kullandı.

Twitter’dan A Haber’in haberini alıntılayan CHP lideri, sert ifadelerle yanıt verdi:

“Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a, korkmasın ve seçimlerden kaçmasın.

İktidara geldiğimizde 5.376 TL değil, 5.500 TL vereceğiz, hem de hemen!

Biz muhalefette iken bile emekçilerimize sahip çıkıyoruz.”

 

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