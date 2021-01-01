Erdoğan Ak Partililer’e Seslendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis’teki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

AKP teşkilatlarına seslenen Erdoğan “Harekete geçin. Erken kalkan yol alır. Sahayı güçlü bir şekilde tutmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında CHP’yi hedef alan Erdoğan, “CHP içinde yaşanan taciz, tecavüz, hırsızlık, istismarı gözden kaçırmak için başlattıkları karalama kampanyalarını başlarına geçireceğiz” diye belirtti.

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin yıl dönümüne dikkat çeken Erdoğan, “Bu sinsi yapının ülkede temizlenmesi kolay değildir. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz” diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“TBMM’nin 27’nci dönem çalışmaları verimli şekilde sürüyor. 188 kanun teklifini kabul etmiştir. Bu tekliflerin 108’i uluslararası anlaşma onayıdır. TSK için 17 tezkere kabul edilmiştir. RTÜK, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, HSK üyeleri seçimlerini yapan Meclisimiz Sayıştay’ın yeni başkanını belirlemiştir. Meclis iç tüzüğü değişikliği ve 11’inci kalkınma planı Genel Kurul’da onaylanmıştır. Yazılı soru önergelerinden 31 binden fazlası cevaplanmıştır. Bu yasama yılında Meclisimiz 101 birleşimde 650 saat çalışmış, görüşmeler 31 bin sayfayı geçen tutanaklarda kayıt altına alınmıştır. Pek çok önemli düzenleme bu dönemde yürürlüğe girmiştir. Bu konudaki gayretleriniz ve fedakarlıklarınız için teşekkür ediyorum.

Yasama ve yürütmenin arasındaki iletişimin güçlendirilmesi her iki taraf açısında da olumlu neticelere vesile olmaktadır. Milletvekillerimiz sahada yüz yüze, Meclis ziyaretçileri vasıtasıyla kendilerine ulaşan talepleri ve tespitleri yürütme, özellikle ulaştırma ihtiyacı duymaktadır. Her gün bir bakanımızın Meclis’te bulunmasını sağlayarak bu talep ve tespitlerin doğrudan en üst düzeyde muhattabına ulaştırılmasını temin ettik.”

CHP’Yİ HEDEF ALDI

“CHP ve şürekâsı kendilerince yakaladıkları fırsatlarını değerlendirmek için yalan ve iftira çıtasını yükselterek milletimizin zihnini bulandırmaya çalışıyor. Yurt dışındaki kimi çevrelerden aldıkları desteklerle bu kesimin gerçek yüzünü milletimize göstermek boynumuzun borcudur. Onların gündemlerinin peşine takılmayacak sadece hakikatleri ortaya koyarak sergilenen oyunu bozacağız. CHP içinde yaşanan taciz, tecavüz, hırsızlık, istismarı gözden kaçırmak için başlattıkları karalama kampanyalarını başlarına geçireceğiz.”

“HEDEFİMİZ HAZİRAN 2023”

“Biz Cumhur İttifakı olarak bu yola kararlı bir şekilde çıktık. Cumhur İttifakı olarak hedef 2023 Haziran. Ülkemiz yeni bir dönemin adımlarını atacaktır. Bunların tek taahhütleri yapılanı yıkmak, başlananı durdurmak, temelin üzerine kapatmak, var olanı satmak olan bir zihniyetin ülkenin ve milletin hangi sorununa çözüm üreteceğinin muhasebesini yapmalıyız. Kimi belediyelerin bizim başlattığımız projeleri sahiplenme gayretlerine karşı dikkatli olmalıyız. Siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür. Bu tür girişimlere karşı da iyi bir bilgilendirme çalışması yürütmeliyiz. Önümüzdeki seçimlerde ve sonrasındaki dönemimizde yine kendimizle yarışacağız.

Biz, kimin ne dediğine, ne yaptığına hangi senaryonun figüranlığına soyunduğuna bakmayacağız. Biz kendi işimize bakacağız. Ülkemize, 81 ilimize ayrı ayrı neler yapacağımıza, hangi yeni hizmetleri kazandıracağımıza bakacağız. Milletimizin ne sıkıntısı varsa, talebi neyse yerine getirmenin yolunu arayacağız. Biz, derdi millet olan, derdi insan olan, derdi ülke olan, derdi hizmet eseri ve yatırım olan, derdi Türkiye’Nin güçlenmesi, büyümesi, kalkınması olan bir ittifakız. 2023’te Cumhur İttifakı olarak halkımızın önüne bu anlayışla çıkacak ve ülkeyi yönetme sorumluluğu üstleneceğiz. Türkiye’nin eşiğinde olduğu bölgesel ve küresel liderlik düzeyine mutlaka çıkaracağız.”