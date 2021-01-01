Cumhuriyet Halk Partisi’nden Erdoğan’a Jet Yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında söylediği “aldandık” açıklamasına yanıt verdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle FETÖ’ye değinen Erdoğan, “FETÖ’yü de son mensubu etkisiz hale getirilene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi adı altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz. Kutsallarımıza saldıranlara prim vermeyeceğiz. Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler. Evet, açık söylüyorum aldandık ama şimdi toparlandı.” dedi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Öztrak, Erdoğan’a şu sözlerle yanıt verdi:

Birileri bugün yine “aldandık” edebiyatı yapmış. Ama bilinen bir kural vardır: “Siyasette kandırılmış olmak bir mazeret değildir.”