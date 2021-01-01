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Nefise Karatay’ı şoke eden olay! Masaj yaptırdığı sırada odaya daldı…

Nefise Karatay’ı şoke eden olay! Masaj yaptırdığı sırada odaya daldı…
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20 Aralık 2021 - 12:32

Nefise Karatay’ı şoke eden olay! Masaj yaptırdığı sırada odaya daldı…

Ünlü manken Nefise Karatay, geçtiğimiz günlerde gittiği masaj salonunda iş insanı Tolga Balta ile tartıştı.

Nefise Karatay'ı şoke eden olay! Masaj yaptırdığı sırada odaya daldı... - Sayfa 1

Nefise Karatay, Ortaköy’deki bir spada yarı çıplak halde masaj yaptırırken, odasına karşı cinsten birinin girerek kendisine hakaret etmeye başladığını iddia etti.

Nefise Karatay'ı şoke eden olay! Masaj yaptırdığı sırada odaya daldı... - Sayfa 2

Ünlü manken, sıranın kendisinde olduğunu söyleyip, odaya dalan iş insanıyla kavga edip polise ihbarda bulundu.

Nefise Karatay'ı şoke eden olay! Masaj yaptırdığı sırada odaya daldı... - Sayfa 3

MASÖR ARAYA GİRDİ
Eski mankenin iddiasına göre, iş adamı odaya girip sıranın kendisinde olduğunu söyledi ve emrivaki bir cümleyle odanın boşaltılmasını istedi.

Nefise Karatay'ı şoke eden olay! Masaj yaptırdığı sırada odaya daldı... - Sayfa 4

Soyunuk vaziyette olduğunu belirtip, kapıyı kapatmaya çalıştığını söyleyen Karatay, Balta’nın kendisine küfür ettiğini savundu.

Nefise Karatay'ı şoke eden olay! Masaj yaptırdığı sırada odaya daldı... - Sayfa 5

Sabah Gazetesinden Dilek Yaman Demir’in haberine göre ikilinin arasındaki tartışma büyüyünce, odadaki masör araya girip, olaya müdahale etti.

Nefise Karatay'ı şoke eden olay! Masaj yaptırdığı sırada odaya daldı... - Sayfa 6

Bu esnada, 45 yaşındaki eski manken polisi arayıp ihbarda bulundu. Karatay, bir süre sonra olay yerine gelen polislere, iş insanından şikayetçi olduğunu söyledi.

Nefise Karatay'ı şoke eden olay! Masaj yaptırdığı sırada odaya daldı... - Sayfa 7

SIRA YÜZÜNDEN!
İfadesi alınan iş insanı ise olayı polise şöyle anlattı. Balta, masaj odasının kapısını çaldığını, içeriden bir ses gelmeyince nişanlısının kapıyı açtığını söyledi.

Nefise Karatay'ı şoke eden olay! Masaj yaptırdığı sırada odaya daldı... - Sayfa 8

Nişanlısının Karatay’ı görünce kapıyı kapatıp, sıranın kendilerinde olduğunu söylediğini ifade eden Balta, Karatay’a hakaret içerikli sözler sarf etmediğini iddia etti.

Nefise Karatay'ı şoke eden olay! Masaj yaptırdığı sırada odaya daldı... - Sayfa 9

İş insanı, aksine eski mankenin kendisine ve nişanlısına kötü sözler yönelttiğini savundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Nefise Karatay'ı şoke eden olay! Masaj yaptırdığı sırada odaya daldı... - Sayfa 10
Nefise Karatay'ı şoke eden olay! Masaj yaptırdığı sırada odaya daldı... - Sayfa 11

 

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