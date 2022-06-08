Enflasyonun açıklandığı güne dair çarpıcı iddia! TÜİK’te ortalık karıştı…

TÜİK’te enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 haziranda 7 çalışan birden rapor alıp işe gitmedi. İstatistik Daire Başkanı Dr. Furkan Metin çalışanlara yazı yazarak ‘işleri aksatan’lara ‘uyarı’ yaptı.

Son zamanların en tartışmalı kurumlarından Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) her ay yayınlanan istatistik rakamlarının 3 Haziran’da açıklanacağı gün 7 çalışan rapor alarak işe gitmedi, ortalık karıştı.

Medyascope.tv’nin haberine göre TÜİK İstatistik Daire Başkanı Dr. Furkan Metin, 2 Haziran 2022’de çalışanlarla yaptığı iç yazışmada “geçmiş olsun” dedi, raporların enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihe denk gelmesinin “hayatın olağan akışı dışına çıkacağı” belirtti ve rapor alan memurları uyardı.

Dr. Furkan Metin imzalı belgede 2 Haziran tarihli olmasına karşın, 3 Haziran’da enflasyon rakamlarının açıklanacağı gün yaşanan sorunlar anlatılıyor. Rapor alıp işe gitmeyen ve ‘işleri aksattığı’ belirtilen personele, Devlet Memurları Kanunu’na aykırı davranmanın suç olduğu hatırlatılıyor.

TÜİK’te sınırlı sayıdaki ilgili kurum personeline gönderilen metin aynen şöyle:

“3 Haziran 2022 tarihli Tüfe haber bülteni sürecindeki bu zorlu zamanda gerek analiz ve gerekse haber bülteni süreçlerinde sağlık sorunları nedeniyle ‘tek tabip raporu alarak’ şu ana kadar yapmakta oldukları resmi görevleri yerine getirmeyen TÜFE Grup Başkanlığında istihdam edilen kamu görevlileri nedeniyle tüm analiz ve haber bülteni süreçleri aksamaya uğramış ve tüm işlemler oldukça sınırlı sayıda kişi ile yürütülmek zorunda kalınmıştır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 26. maddesi gereği “Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de Devlet hizmetlerinin ve işlemlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.

Veri analiz ve haber bültenleri süreçlerinde daha önce görev almalarına rağmen 3 Haziran 2022 tarihli haber bülteni sürecinde, iş bu yazının ekinde yer alan ‘tek tabip raporlarına’ istinaden sağlık raporları nedeniyle görevine gelmeyen kişilerin tamamının 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 26. Maddesinde belirtilen “toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı”nı ihlal etmedikleri ve ilgili kişilerin tesadüfi olarak aynı günlerde sağlık nedenleri gerekçesiyle görevlerini yerine getiremedikleri kanaatindeyim.

Tesadüfi olarak aynı anda sağlık gerekçeleriyle rapor alarak, görevde bulunamama durumunun, gelecekteki benzer Tüfe analiz ve haber bülteni süreçlerinde tesadüfi olarak tekrar etmesi durumu hayatın olağan akışı dışına çıkacağı için, 3 Haziran 2022 tarihli Tüfe haber bülteni sürecinde rahatsızlanarak rapor alan Daire Başkanlığı personelimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.”