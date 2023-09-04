Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Dijital pasaport uygulaması hayata geçti

Dijital pasaport uygulaması hayata geçti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
04 Eylül 2023 - 17:47

Finlandiya, dünyada dijital pasaport uygulamasını ilk deneyen ülke oldu. Finlandiya yetkilileri, Dijital Seyahat Belgesi’nin fiziksel pasaportlar kadar güvenilir olduğunu belirtiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kremlin’den Erdoğan-Putin zirvesiyle ilgili ilk açıklamaKremlin’den Erdoğan-Putin zirvesiyle ilgili ilk açıklama
Bu kitap Türkiye seçim tarihine damga vuracak! Siyasal iletişim kampanyalarının derin analizi!Bu kitap Türkiye seçim tarihine damga vuracak! Siyasal iletişim kampanyalarının derin analizi!
ÖSYM duyurdu: ALES/2 sonuçları açıklandıÖSYM duyurdu: ALES/2 sonuçları açıklandı
Bıçaklı saldırının ardından iki sevgili intihar ettiBıçaklı saldırının ardından iki sevgili intihar etti
Aksaray, Nevşehir, Kayseri’de sel felaketi! Ölü ve yaralılar varAksaray, Nevşehir, Kayseri’de sel felaketi! Ölü ve yaralılar var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sanatçı Sümer Ezgü, ailesiyle birlikte kaza yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dijital pasaport uygulaması hayata geçti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kremlin’den Erdoğan-Putin zirvesiyle ilgili ilk açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu kitap Türkiye seçim tarihine damga vuracak! Siyasal iletişim kampanyalarının derin analizi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ÖSYM duyurdu: ALES/2 sonuçları açıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
EKONOMİ PİYASALARI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bıçaklı saldırının ardından iki sevgili intihar etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aksaray, Nevşehir, Kayseri’de sel felaketi! Ölü ve yaralılar var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Filenin Sultanları’ndan Gizem Örge’nin sözleri duygulandırdı: ‘Baba, buradayım bugün…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Süleyman Soylu’nun ‘yerel seçim’ tavrı belli oldu! İşte kendisini arayanlara verdiği yanıt…
SON DAKİKA HABERLERİ
Sanatçı Sümer Ezgü, ailesiyle birlikte kaza yaptıEylül 4, 2023-5:50 pm
Dijital pasaport uygulaması hayata geçtiEylül 4, 2023-5:47 pm
Kremlin’den Erdoğan-Putin zirvesiyle ilgili ilk açıklamaEylül 4, 2023-5:46 pm
Bu kitap Türkiye seçim tarihine damga vuracak! Siyasal iletişim kampanyalarının derin analizi!Eylül 4, 2023-5:44 pm
ÖSYM duyurdu: ALES/2 sonuçları açıklandıEylül 4, 2023-5:43 pm
Galatasaray’ın istediği Sergio Ramos’un yeni adresi belli olduEylül 4, 2023-12:16 pm
Ağustos verileri açıklandı: İhracatta rekor! Bakandan ‘en yüksek değer’ yorumu…Eylül 4, 2023-12:15 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !