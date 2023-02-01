ENERJİ TERAPİSİ

Evrende her şeyin bir titreşim frekansı mevcuttur, içerisinde bulunduğumuz kuantum çağının getirdiği bu bilinç ne yazık ki hem insanlar açısından hem de evrensel yasalar açısından fikir çatışması yaratmaktadır.

Sağlıklı bir terapist sizin gerçek potansiyelinizi açığa çıkartır.

Geçmişten günümüze dek dualiteyi yaratan bütün kavramlar şu an içerisinde bulunduğumuz kuantum bilinci ile gerçek aklın çelişmesine yol açmış ve çeşitli pasif çağrışımlar ortaya çıkartmıştır.

Eski zamanların insan gücünden sanayi devrimine geçişi göz önünde bulundurulduğunda sanayi devriminden teknoloji çağına geçiş bilincimizin sonsuz potansiyelinin artık toplumlar tarafından da kabul edilmesiyle arayışlara neden olmuştur.

Gerçek potansiyelinizi keşfettikçe yükselen titreşim frekansınız yaşamınızın adeta kontrolden çıkmış gibi bir sürece girmesine neden olurken seans aldığınız terapist sizin enerjinizi dengeleyerek bu süreci sizin için sağlıklı olacak bir hale getirir.

Not : İtimat edilmemesi gereken en önemli şey kendisi ile övünen enerjinizi düşüren sürekli yorgun, halsiz ve enerjinizin dengesini bozan bütün uygulamalardan uzak durmalısınız. ‘’Enerji dünyasında senin benim diye bir kavram yoktur. Hiçbir dualite hiçbir rekabet bu alanda bulunmaz. Farkında olduğunuz güç kendi mevcut potansiyelinizde zaten mevcuttur; enerji terapisti sizin potansiyel gücünüzü dengeli bir biçimde açığa çıkartır. Her insanda mevcut olan potansiyel güç kimisi tarafından reddedilerek kapatılırken kimisi tarafından kendiliğinden açılır. ‘’ Ego , öfke ve kötü amaçlı kullanılan yanlış yönlendirilen tecrübesiz ve deneyimsiz kontrolden çıkmış bilinçsizce yapılan enerji çalışmaları enerjinizi düşürerek yaşamınızı bloke eder. ‘’