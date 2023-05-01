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AK Parti’li Canikli: 7’li masa ulus devletini tehdit ediyor

AK Parti’li Canikli: 7’li masa ulus devletini tehdit ediyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Mayıs 2023 - 12:54

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, “7’li masa ulus devletini tehdit ediyor. 7’li masanın mutabakat metninde, Türkiye Cumhuriyeti ulus devletinin hem ekonomik kurumları ve işleyiş mekanizması ve hem de siyasi ve idari yapılanmasının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir” dedi.

AK Parti’li Nurettin Canikli, Twitter hesabından ‘7’li masa ulus devletini tehdit ediyor’ başlığıyla yaptığı açıklamada, Millet İttifakı’nın ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni eleştirdi. Canikli, “7’li masanın mutabakat metninde, Türkiye Cumhuriyeti ulus devletinin hem ekonomik kurumları ve işleyiş mekanizması ve hem de siyasi ve idari yapılanmasının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. 7’li masanın mutabakat metninde yer alan taahhüt ve hedefler dikkate alınırsa, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Cumhuriyeti ve ulus devleti tarihe karışır.

 

AK Partili Canikli: 7li masa ulus devletini tehdit ediyor

 

7’li masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini açıklayan HDP yetkililerinin, Cumhuriyeti ve ulus devleti hedef alan açıklamaları, Kemal Kılıçdaroğlu ve 7’li masanın, HDP ile kapalı kapılar ardındaki mutabakatlarının yansımalarını göstermektedir. 7’li masanın genel başkanları imzaladıkları mutabakat metninde; 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını değiştireceklerini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemeleri karşılığında, terör örgütü PKK’nın siyasi sözcülüğünü yapan HDP’nin Türkiye’yi bölünmeye götürecek taleplerini yerine getireceklerini, merkezi yönetimin gücünün zayıflatıldığı, özerk ve federal bölgesel yönetimleri oluşturacaklarını kabul ve beyan etmektedirler. 7’li masa vaadi olan Avrupa özerklik şartının kabul edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter, ulus devlet yapısının ortadan kaldırılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkisinin, yerel yönetimlerin bulunduğu topraklar için sınırlandırılması anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

 

AK Partili Canikli: 7li masa ulus devletini tehdit ediyor

 

Mutabakat metninde yerel yönetimlere merkezi yönetim tarafından kayyum ataması uygulamasının kaldırılması vaadinin yer aldığını belirten Canikli, “Kayyum atama yetkisi ortadan kaldırıldığında, terör bağlantısı nedeniyle görevden el çektirilen belediye başkanlıkları üzerindeki merkezi hükümetin vesayet yetkisi sonlandırılmış olur. Merkezi yönetimin, idari ve mali açıdan özerkleştirilmiş belediyelerin iç işlerine müdahale yetkileri, tümüyle ortadan kalkar. Diğer taraftan, 7’li masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Terörle Mücadele Yasası’nı, Avrupa’nın isteği çerçevede yumuşatarak Avrupa ile vize sorununu çözeceğini beyan etmektedir. Özellikle, ‘Terörle Mücadele Yasası’nın 6, 7 ve 8’inci maddelerinde Avrupa’nın istediği değişiklikler yapıldığı taktirde, terör örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermek veya övmek, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini teşvik ederek propagandasını yapmak, terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini deşifre ederek hedef göstermek, suç olmaktan çıkar” dedi.

 

AK Partili Canikli: 7li masa ulus devletini tehdit ediyor

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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