Kocasını genelevde bastı. Tekme tokat dövdü

Tayland’ın Phuket kentinde yaşanan bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kadın, kocasının kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etmeye karar verdi. Kocası iş gezisine gittiğini söylemesine rağmen, kadın onun aslında Phuket’in merkezindeki bir geneleve gittiğini gördü.

Kadın, kocasını yakalamak için geneleve girdi. Ancak, kocasının kaçtığını görünce öfkesi arttı ve ortalığı birbirine kattı. Bu durum, kadının kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını tekme tokat dövmesine kadar vardı. Olayın görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem oldu.

Darp edilen kadın ise kendisini savundu. Kadın, mekanın aslında bir masaj salonu olduğunu ve adamın evli olduğunu bilmediğini belirtti.