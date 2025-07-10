EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16 BİN 881 LİRAYA YÜKSELDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), emeklileri doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Kabul edilen “Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile birlikte SSK ve Bağ-Kur kapsamında en düşük emekli aylığı 16.881 TL olarak belirlendi. Daha önce 14.469 TL olan taban maaş, yapılan bu artışla birlikte yaklaşık %16,67 oranında zamlandı.

Yeni maaş düzenlemesi, 2025 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren geçerli olacak. Hükümetin bu adımı, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerin alım gücünü bir nebze artırmayı hedefliyor. Zamdan yaklaşık 4 milyon 11 bin emekli faydalanacak. Bu artış, yalnızca maaşlara yansımakla kalmayacak, aynı zamanda birçok ek ödeme ve sosyal yardım kalemini de etkileyecek.

Yasa kapsamında yapılan düzenlemelerin Hazine’ye toplam maliyetinin ise yaklaşık 40,9 milyar TL olacağı bildirildi. Bu maliyet, devlet bütçesinden karşılanacak ve ek finansman ihtiyacı doğuracak. Ekonomistler, yapılan artışın olumlu bir adım olduğunu ancak sürdürülebilirlik açısından dikkatli planlama gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca söz konusu yasa teklifiyle Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yaş haddine, görev süresine ve terfi şartlarına ilişkin bazı değişiklikler de yapıldı. Emekli maaşlarının artışıyla birlikte kamuda görev yapan bazı memurların özlük haklarında da iyileştirmelere gidilmesi gündemde.

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, Temmuz maaş döneminden itibaren uygulanacak. Emekliler, yeni zamlı maaşlarını önümüzdeki ödeme döneminde hesaplarında görecek.